Superstar-Kollabo: Hier sind Calvin Harris und Sam Smith mit „Promises“

Montag, 20. August 2018 15:28 Uhr

Zur langen und beeindruckenden Liste an Superstars, die sich Calvin Harris in den vergangenen Jahren als Sänger (oder Songwriting-Partner) ins Studio holte, gesellt sich mit der neuen Single „Promises“ nun ein weiterer illustrer Name: Sam Smith.

Zusammen mit dem britischen Grammy-Preisträger entstand der hochmelodiöse Follow-Up zu Harris‘ jüngstem Welthit „One Kiss“ (featuring Dua Lipa), der sowohl in Deutschland als auch Großbritannien Platz eins der Charts erreichte. Auch in den deutschen Radio-Charts kletterte der Song, der mit Gold ausgezeichnet wurde, bis an die Spitze. Im Vereinten Königreich überschritt „One Kiss“ sogar die Doppelplatin-Grenze.

Kann also gut sein, dass auch die neue, ziemlich fluffige, leicht funky Nummer des schottischen DJs und Produzenten mit Megastar Sam Smith ein Überflieger wird. Der Track erinnert ein bisschen an das George-Michael-Song „Flawless“ aus dem Jahr 2004. Selbst er hätte „Promises“ heute wohl nicht besser singen können…