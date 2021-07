„Supertalent“: Das sagen die neuen Juroren Chantal Janzen und Michael Michalsky

06.07.2021 08:36 Uhr

Chantal Janzen und Michael Michalsky sitzen 2021 neben Lukas Podolski in der Jury von "Das Supertalent".

„Wie kaum andere Persönlichkeiten haben Chantal Janzen und Michael Michalsky bereits langjährige Erfahrungen als Juroren verschiedener TV-Formate, sind erstklassige Experten für bestes Familien-Entertainment und beliebt bei Groß und Klein“, heißt es in der Mitteilung von RTL am Dienstagmorgen. Sie seien dem Sender zufolge genau die Richtigen, „um neben Fußball-Weltmeister und Volksheld Lukas Podolski die neue Jury für ‚Das Supertalent 202′“ zu komplettieren“.

Die Neuzugänge freuen sich riesig

Moderatorin, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Chantal Janzen sagte: „Es ist mir eine Ehre, in der Jury von ‚Das Supertalent‘ 2021 Platz zu nehmen! Als Sängerin, Tänzerin und Moderatorin sind die darstellenden Künste meine größte Leidenschaft. Nach sechs Staffeln als Jurorin beim niederländischen Äquivalent vom ‚Supertalent‘ freue ich mich riesig darauf, jetzt alle Talente in Deutschland auf der Bühne zu sehen!“

Der Berliner Star-Designer und Ex-GNTM-Juror Michael Michalsky erklärte: „Eines der wichtigsten Themen, mit denen ich mich seit Monaten befasse, ist Inklusion. Inklusion bedeutet Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt und die Abschaffung von Vorurteilen. Keine Sendung im deutschen Fernsehen vertritt das Prinzip von Inklusion so stark wie ‚Das Supertalent‘. Deshalb freue ich mich riesig auf die Mitwirkung in der Jury!“

Das ist Chantal Jantzen

Seit 2011 ist Chantal Janzen das Sendergesicht von RTL 4 (Niederlande), ist dort in verschiedenen Shows zu sehen, darunter in der niederländischen Version vom „Supertalent“ („Holland’s Got Talent“), „The Voice of Holland“ und moderierte die niederländische Version von DSDS, „Idols“. In diesem Jahr präsentierte die 42-Jährige den Eurovision Song Contest aus Rotterdam.

Jetzt dürfen sich auch die RTL-Zuschauer in Deutschland auf die preisgekrönte Moderatorin, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin freuen.

Das ist Michael Michalsky

Michael Michalsky ist einer der bekanntesten Modedesigner Deutschlands und, laut des verstorbenen Karl Lagerfeld, „der einzige deutsche Designer, den man kennen muss“. „Red Dot Award“, „German Design Award“, „European Interior Design Award“ – für seine vielfältigen Arbeiten wird der 54-jährige regelmäßig national und international ausgezeichnet. Auch als Juror hat der preisgekrönte Stardesigner längst überzeugt: 2012 saß Michael Michalsky im Finale von „Das perfekte Model” (VOX) in der Jury, von 2016 bis 2018 war er fester Juror bei „Germany’s Next Top Model“. Jetzt hält er bei „Das Supertalent“ Ausschau nach dem Außergewöhnlichen.

15. Supertalent-Staffel startet im Herbst

Die 15. Staffel von „Das Supertalent“ startet im Herbst bei RTL. Erzählt werden sollen emotionale Geschichten von Menschen und ihren Talenten mit dem Fokus auf Humor, Emotionen, Entertainment und Überraschungen. Egal ob es sich um Gesangstalente, Akrobaten, Comedians oder lustige Tiertricks handelt – bei „Das Supertalent“ kann jeder Mensch, jeden Alters und jeder Herkunft sein ganz persönliches Talent unter Beweis stellen und es auf die große Showbühne schaffen.