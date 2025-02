2010 wurde er Zweiter „Supertalent“-Finalist Michael Holderbusch stirbt mit nur 45 Jahren

Michael Holderbusch konnte nach der Teilnahme an "Das Supertalent" von seiner Musik leben. (ae/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 09:59 Uhr

Der aus Baunatal bei Kassel stammende Sänger Michael Holderbusch ist offenbar im Alter von nur 45 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch die Sendung "Das Supertalent", wo er 2010 den zweiten Platz erreichte.

2010 schaffte es Michael Holderbusch ins Finale der RTL-Castingshow "Das Supertalent" und begeisterte als "deutscher Joe Cocker" die Zuschauer sowie die Jury aus Dieter Bohlen (71), Sylvie Meis (46) und Bruce Darnell (67). Doch nun ist der Hesse im Alter von nur 45 Jahren verstorben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Er wurde mit Joe Cocker und Tom Jones verglichen

Holderbusch lebte vor seiner Teilnahme an der Show viele Jahre von Hartz IV und träumte von einer Musikkarriere. Vor 15 Jahren wurde dieser Traum dann Wirklichkeit und der Sänger deutschlandweit bekannt. Bei "Das Supertalent" überzeugte er die Juroren sofort und wurde mit Superstars wie Joe Cocker (1944-2014) und Tom Jones (84) verglichen. Er musste sich dann allerdings gegen Freddy Sahin-Scholl (71) geschlagen gegeben, für den die meisten der mehr als acht Millionen Zuschauer anriefen. Doch der zweite Platz reichte Holderbusch, um von seiner Musik leben zu können. So ging er etwa mit dem Gewinner von 2008, Michael Hirte (60), auf Deutschland-Tournee und trat bei vielen Festen in seiner nordhessischen Heimat auf.

Wie RTL berichtet, sollen Bekannte des beliebten Sängers seinen Tod bestätigt haben. Michael Holderbusch habe demnach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, weshalb es wohl in letzter Zeit auch ruhiger um ihn geworden war. Die genaue Todesursache sei jedoch noch nicht bekannt.