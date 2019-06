Susan Boyle geht erstmal seit 6 Jahren wieder auf Tour

Dienstag, 4. Juni 2019 23:10 Uhr

Susan Boyle geht nach sechs Jahren erstmals wieder auf Tour. Die Gewinnerin der Castingshow ‚Britain’s Got Talent‘ 2009 gönnte sich zuletzt eine längere Auszeit von der Bühne. Nun will sie ihr zehnjähriges Jubiläum seit ihrem Durchbruch mit einer großen Tour in Großbritannien feiern.

In einem Statement kündigt die berühmte Schottin laut ‚The Sun‘ an, dass die Fans 2020 einige ungewohnte Sounds zu hören bekommen werden. „Ich bin begeistert, zurückzukehren. Und ich bin aufgeregt, Songs performen zu können, die ihr wahrscheinlich nicht von mir erwarten würdet“, sagt die Musikerin. „Ich mag es, zu überraschen. Ich habe die Welt vor zehn Jahren überrascht und ich will meine Fans wieder mit einigen unerwarteten Songs und brandneuem Material überraschen.”

Die Tour wird am 3. März in Dundee beginnen und ihren Abschluss am 25. März in Edinburgh finden. Die Shows finden in insgesamt 15 britischen Städten statt. Auftritte in Deutschland oder anderen europäischen Ländern sind nicht bekannt.

Sie kam von ganz unten

Obwohl Susan es inzwischen zu internationaler Berühmtheit gebracht hat, lebt sie nicht auf großem Fuß.

Auf die Frage, welche Ausgabe sie sich zuweilen gönne, antwortete die frühere Arbeitslose so vor kurzem der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Ich nehme gerne den Bus zu meinem örtlichen Supermarkt. Dort treffe ich Leute und wir halten einen ordentlichen Schwatz. Ich gebe nicht viel Geld aus, weil ich 47 Jahre lang kein Geld hatte und Probleme hatte, die Rechnungen zu zahlen und Essen zu kaufen. Es war ziemlich jämmerlich.“