Susan Sideropoulos immer noch verknallt wie am ersten Tag

Susan Sideropoulos verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe. Die Schauspielerin geht seit bereits 23 Jahren mit ihrem Mann Jakob Shtizberg durch dick und dünn, vor 13 Jahren wagten sie den Schritt vor den Traualtar.

Eine Rarität im sonst so schnelllebigen Promi-Beziehungs-Dschungel. Zusammen zieht das Paar zwei Söhne groß: Joel (9) und Liam (8). Wie erklärt sich Susan das langanhaltende Liebesglück mit ihrem Schatz? „Viel Happy Wife – Happy Life und andersrum, das reimt sich nur nicht. Man sollte dem Partner viel mehr gönnen, weil am Ende geht es einem besser, wenn es dem Partner gut geht“, sagte sie gegenüber ‚Promiflash‘. Außerdem sei es wichtig, sich die elterlichen Pflichten gerecht zu teilen.

Tipps für andere Paare

„Wenn sie eine Happy Wife haben möchten, am Wochenende einen Tag die Kinder übernehmen am Morgen“, richtet sich Susan an alle Ehemänner. Kleine Aufmerksamkeiten im Alltag und wertvolle gemeinsame Zeit seien ebenfalls wichtig. „Meine Kinder wissen das auch: Nach 20 Uhr ist Erwachsenen-Zeit und das läuft ganz gut“, erzählt die Blondine. Ihre freien Abende gestalten die Turteltauben ganz nach Belieben. „Netflix gucken, essen gehen oder einfach nur quatschen“, zählt der Ex-‚GZSZ‘-Star auf.