„Susi und Strolch“ kommt als Realverfilmung

Nach „Der König der Löwen“ kommt ein weiterer Disney-Klassiker aus dem Tierreich als Realverfilmung zurück: Die zuckersüße Hunde-Romanze „Susi und Strolch“.

Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Die guten zuerst: Am 12. November erscheint das Live-Action-Remake des Kinderfilmklassikers „Susi und Strolch“. Die Geschichte handelt von zwei Hunden, die aus gänzlich unterschiedlichen Welten kommen. Cocker Spaniel-Dame Susi lebt im Haus der feinen Familie Darling, während der Mischlingsrüde Strolch ein wildes, unterhaltsames Leben auf der Straße führt.

Trotz aller Unterschiede verlieben sich die Hunde ineinander. Die Szene ihres romantischen Dates bei Kerzenschein mit Spaghetti ging beim Erscheinen des Streifens 1997 in die Filmgeschichte ein.

Nun 22 Jahre später soll die Lovestory erneut erzählt werden, allerdings als Realverfilmung. Wie beim Remake von „Der König der Löwen“, das aktuell alle Rekorde an den Kinokassen bricht, können wir auch hier mit Animationen der Tiere rechnen, die fast echter als die Wirklichkeit wirken.

Nur auf Disney+

Nun aber die schlechten Nachrichten, auch wenn diese nur halb-schlecht sind. Die süße Romanze kommt nicht in die Kinos, sondern erscheint direkt als Stream auf der hauseigenen Streamingplattform von Walt Disney namens Disney+.

Der Streamingservice soll in den Staaten im November online gehen und Netflix, Amazon und Co ernsthaft in Bedrängnis bringen. Deutsche User müssen sich allerdings noch einige Monate länger bis 2020 gedulden.

Auf der Seite bietet Walt Disney alle seine Klassiker, die sehr erfolgreichen Realverfilmungen dieser, die Pixar-Hits, die Blockbuster aus dem Marvel-Universum sowie alle Episoden aus dem „Star Wars“-Franchise an. Dazu kommen hochwertige Serien in Eigenproduktion mit Hollywood-Stars wie Tom Hiddleston (38) als Marvel-Held Loki. Wie die New York Times schrieb, hat Disney bereits im ersten Jahr von Disney+ 10 neue Filme und 25 neue Serien für die eigene Video-on-Demand-Plattform in Planung.