Stars Suzanne Vega: Ihr Charterfolg überraschte sie

Suzanne Vega - Famous - Manchester - October 2010 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.04.2025, 14:00 Uhr

Suzanne Vega scherzte darüber, dass sie damit gerechnet habe, erst nach ihrem Tod entdeckt zu werden.

Die 65-jährige Sängerin hoffte auf Erfolg in der Musikwelt, doch dachte, dass sie eher als Underground-Künstlerin gelten würde, die nicht in den Mainstream vordringen würde.

Die Künstlerin sei daher begeistert gewesen, als sie ihre ersten Hits herausbrachte. Suzanne verriet in einem Interview mit ‚Uncut‘: „Ich hatte es immer gehofft und davon geträumt, erfolgreich zu sein, aber ich hatte keinen Charterfolg erwartet. Ich hielt mich für jemanden, der eher dem Underground angehört und vielleicht erst nach meinem Tod entdeckt wird.“ Der ‚Luka‘-Hitmacherin sei jedoch bewusst gewesen, dass sie nie so berühmt werden würde wie Madonna. Vega sagte: „Manchmal schaute ich mich um und dachte mir: ‚Oh nein, bin ich jetzt wie Madonna?‘ Und die Antwort lautete: ‚Nein, so wird es nicht weitergehen.‘ Denn um diesen Ruhm wirklich zu erhalten, muss man ihm ständig hinterherlaufen.“ Die A-cappella-Version von Suzannes Song ‚Tom’s Diner‘ war verwendet worden, um den Komprimierungsprozess von MP3 zu verfeinern.