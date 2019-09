Svenja Holtmann: Die Ex von Til Schweiger ist Mutter geworden

Svenja Holtmann freut sich über ihren kleinen Sohn. Die Ex-Freundin von Til Schweiger brachte am Dienstag (10. September) einen kleinen Jungen zur Welt. Die junge Mutter und ihr Ehemann und Vater des Kleinen, Sönke Rosenkranz, sind überglücklich über den Familiennachwuchs.

Auf Instagram verkündete die 32-Jährige nun die süße Neuigkeit und verriet dabei auch gleich den Namen des Sprösslings. Unter ein Foto, auf dem das Baby in zwei Decken eingewickelt zu sehen ist, schrieb sie: „Hey Carlo. Ein magischer Moment: Gestern am 10.9.19 u, 4:26 Uhr kam unser CARLO MAXIMILIAN innerhalb von 5 Std mit 3820g und 54cm zur Welt. Wir sind ganz verliebt in den kleinen Mann und könnten ihn den ganzen Tag nur angucken.“

Quelle: instagram.com

Geheimnis vor kurzem gelüftet

Erst vor ein paar Wochen verriet die hübsche Blondine das Geschlecht ihres ungeborenen Babys. Damals schrieb sie auf Instagram: „Weil so viele gefragt haben, lüften wir jetzt das ‚Geheimnis‘, wir bekommen einen kleinen Jungen und freuen uns riesig.“ Für Svenja und ihren Ehemann, mit dem sie seit 2015 verheiratet ist, ist es das erste Kind.