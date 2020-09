06.09.2020 15:42 Uhr

Sverre Magnus von Norwegen: Neue Familienfotos zu seiner Konfirmation

Ein aufregender Tag für den Prinzen: Sverre Magnus von Norwegen feierte am Wochenende seine Konfirmation. Seine Familie stand ihm dabei zur Seite, wie Bilder auf Instagram zeigen.

Sverre Magnus von Norwegen (14) ist am vergangenen Samstag konfirmiert worden. An seinem feierlichen Tag in der Kirche von Asker wurde der jüngste Sohn von Kronprinz Haakon (47) und Kronprinzessin Mette-Marit (47) von seiner Familie unterstützt. Jeder Konfirmand durfte aufgrund der Corona-Pandemie nur 16 Gäste einladen. Der norwegische Palast veröffentlichte auf Instagram sowohl Bilder des kirchlichen Zeremoniells, als auch neue Familienfotos.

Auf den Bildern ist Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (23), ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (16), ihre Schwägerin Prinzessin Märtha Louise (48) sowie König Harald (83) und Königin Sonja (83) zu sehen. Während die Männer alle dunkle Anzüge mit Krawatte tragen, haben die Frauen traditionelle norwegische Tracht für den besonderen Anlass gewählt. Die Familie schloss dem Posting zufolge die Feierlichkeiten mit einem privaten Abendessen in Skaugum ab.

Quelle: instagram.com

