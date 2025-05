Film Sydney Sweeney: Ihre ‚persönlichen Gefühle‘ fließen nicht in ihre Filmrollen ein Sydney Sweeney erzählte, dass sie sich weigere, ihre „persönlichen Gefühle“ in ihre Rollen einfließen zu lassen. Die Schauspielerin sprach darüber, dass ihr ein Schauspiellehrer beibrachte, Distanz zu ihren Rollen zu halten, da sie ein ausgeglichenes Leben abseits ihrer Arbeit führen will. Sweeney verriet in einem Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich liebe es, voll und ganz […]