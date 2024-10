"Meine Sicherheit ist in Gefahr" Sydney Sweeney in Angst: Paparazzi lauern vor ihrem Haus

Sydney Sweeney macht sich Sorgen um ihre Sicherheit. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.10.2024, 14:01 Uhr

Sydney Sweeney gehört aktuell zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Dieser Ruhm bringt aber auch negative Seiten mit sich: Sweeneys Haus wird rund um die Uhr von Paparazzi belagert.

Sydney Sweeney (27) hat in einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift "Glamour" über ihre Sicherheitsbedenken gesprochen. Die Schauspielerin werde an ihrem neuen Wohnort in Florida von Paparazzi belästigt. Sogar ihre Familie sei von den aufdringlichen Fotografen angeschrien und um Bikinifotos angebettelt worden, als sie sie vor dem Haus antrafen. "Sie sagten: 'Wenn du ihr sagst, sie soll nur im Bikini nach draußen kommen, mache ich Fotos und dann lasse ich dich in Ruhe'", so Sweeney.

Sweeneys Haus wird zur Sehenswürdigkeit

"Ich habe Bilder von diesen Typen in Kajaks, die sich in Büschen im Meer verstecken", sagte sie weiter. "Sie kamen um 8 Uhr morgens an und gingen erst um 16 Uhr wieder weg. Ich sollte in der Lage sein, in meinem Haus zu sein und mich wohl und sicher zu fühlen." Wenn die Paparazzi die Bilder von ihrem Anwesen veröffentlichten, "dann ist meine Sicherheit tatsächlich in Gefahr. Jeder weiß, wo ich bin."

Inzwischen sei Sydney Sweeneys Wohnort zu einer Touristenattraktion geworden. "Jetzt gibt es Boote, die vorbeifahren, und ich höre sie buchstäblich sagen: 'Das ist das Haus von Sydney Sweeney'. Es wird zu einer Star-Tour in meinem Vorgarten", beschwerte sich die "Euphoria"-Darstellerin.

Anschuldigungen, die Paparazzi selbst zu ihrem Haus gerufen zu haben, betrachtet Sweeney als völlig haltlos. Damit würde sie ihre eigene Sicherheit massiv gefährden: "Warum sollte ich Paparazzi anrufen, damit sie Fotos von mir in meinem eigenen Haus machen, wenn meine kleinen Cousins und meine Familie da sind und ich mich in meinem Garten befinde? Warum sollte ich das jemals wollen?"

Sydney Sweeney wurde schlagartig berühmt

Sydney Sweeney zählt aktuell zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Sie wurde durch ihre Rolle als Emaline in der Netflix-Serie "Everything Sucks!" (2018) einem größeren Publikum bekannt. Ihren Durchbruch erlangte sie mit der Rolle der Cassie Howard in der gefeierten HBO-Serie "Euphoria" (2019), die ihr breite Anerkennung und zahlreiche Angebote einbrachte. Zu ihren weiteren Rollen gehören die Filme "Once Upon a Time… in Hollywood", "Wo die Lüge hinfällt" oder "Madame Web".

Im Interview mit "Variety" sprach die 27-Jährige im vergangenen Jahr bereits über die Schattenseiten ihres plötzlichen Ruhms. "Die Leute bauen jemanden so schnell auf, und dann lieben sie es, ihn niederzureißen. Und es ist so faszinierend, das zu sehen. Vor drei Jahren bin ich noch aufs College gegangen, wie jeder andere auch. Und auf einmal bin ich kein Mensch mehr", so Sweeney.