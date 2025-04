Stars Sydney Sweeney: Leben von ihr und Ex-Partner Jonathan Davino sind weiterhin ‚eng miteinander verwoben‘

Bang Showbiz | 24.04.2025, 14:00 Uhr

Die Leben von Sydney Sweeney und Jonathan Davino sollen trotz der Trennung des Paares weiterhin „eng miteinander verwoben“ sein.

Die Prominenten hatten ihre Verlobung Berichten zufolge am Anfang des Jahres aufgelöst, wurden aber weiterhin zusammen gesehen.

Die Freunde der Stars bestehen jedoch darauf, dass die Beziehung der beiden aktuell rein platonisch sei. Ein Insider verriet in einem Interview mit ‚Us Weekly‘: „Sie waren so viele Jahre lang zusammen und ihre Leben sind eng miteinander verwoben. Es fällt ihnen schwer, einfach den Stecker zu ziehen und die Kommunikation abzubrechen. Die Hochzeit ist immer noch abgesagt.“ Der Wissende fügte hinzu, dass die Stars nach ihrer Trennung weiterhin eine „gute Beziehung“ zueinander haben würden. Sydney (27) und der Filmproduzent Jonathan (41) waren im Jahr 2018 erstmals miteinander in Verbindung gebracht worden, ihre Verlobung wurde 2022 bekanntgegeben. Das ehemalige Paar hatte im Jahr 2023 gemeinsam ein Haus in Bel Air in Los Angeles gekauft und soll noch nicht entschieden haben, was sie mit dem Anwesen, das aktuell renoviert wird, machen werden.