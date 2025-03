Film Sydney Sweeney spielt in ‚I Pretended to Be a Missing Girl‘ mit

Sydney Sweeney - Avalon - Oscars Vanity Fair Party - LA - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin ist außerdem als Produzentin an dem neuen Streifen beteiligt.

Sydney Sweeney wird die Hauptrolle in ‚I Pretended to Be a Missing Girl‘ übernehmen.

Die ‚Wo die Lüge hinfällt‘-Schauspielerin wird den Film auch über ihre Firma Fifty-Fifty Films produzieren. Der neue Streifen basiert auf einer Reddit-Kurzgeschichte von Joe Cote und wird von ‚Dune‘-Autor Eric Roth für die große Leinwand adaptiert.

Die Geschichte folgt einer Herumtreiberin, die sich als ein vermisstes Mädchen ausgibt, um deren Familie auszurauben – nur um zu erkennen, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hat. Neben Sydney werden auch Roy Lee, Steven Schneider, Trevor Engelson und Aaron Folbe als Produzenten fungieren.

Die ‚Euphoria‘-Darstellerin hat eine geschäftige Zeit vor sich, da ihr Thriller ‚The Housemaid‘, in dem auch Amanda Seyfried und Brandon Sklenar mitspielen, im Dezember in die Kinos kommt. Eine Zusammenfassung des Films lautet: „Millie (Sydney Sweeney) ist eine junge Frau, die mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft und erleichtert ist, einen Neuanfang als Hausmädchen bei Nina (Amanda Seyfried) und Andrew (Brandon Sklenar), einem wohlhabenden Paar, zu bekommen. Bald erfährt sie, dass die Geheimnisse der Familie weitaus gefährlicher sind als ihre eigenen.“

Erin Westerman, Co-Präsidentin der Lionsgate Motion Picture Group, verriet: „Ein Teil des Spaßes am Buch war es, sich die Besetzung vorzustellen, während wir es lasen, und Sydney Sweeney und Amanda Seyfried sind perfekt für Millie und Nina – beide sind mysteriös, nuanciert und unglaublich talentiert darin, Charaktere zu verkörpern, die nicht sofort alles preisgeben.“ Der Streifen wird von ‚Ghostbusters‘-Regisseur Paul Feig inszeniert.