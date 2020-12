18.12.2020 18:33 Uhr

Sylvie Meis freut sich auf Weihnachten mit Sohn Damián

Sylvie Meis hat einen süßen Schnappschuss mit Sohn Damián geteilt. Der 14-Jährige ist für die Weihnachtstage nur zu Besuch, denn für seine sportliche Karriere ist er zu seinem Vater nach Dänemark gezogen.

Sylvie Meis (42) hat auf Instagram ein Selfie mit ihrem Sohn Damián (14) gepostet. „Weihnachten zu Hause! So so glücklich“, schrieb die Moderatorin zu dem Bild. Für Meis ist der Weihnachtsbesuch ihres Sohnes ganz besonders. Denn Damián ist zu seinem Vater, Meis‘ Ex-Mann Rafael van der Vaart (37), nach Dänemark gezogen.

Der 14-Jährige will dort seine Fußballkarriere vorantreiben. „Ich wollte gar nicht, dass er geht“, sagte Meis kürzlich bei einem Auftritt im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“. Es habe sich wie ein großer Verlust angefühlt, als Mutter das Kind so jung gehen zu lassen. Aber als er ihr gesagt habe, dass das sein Traum sei und er diese Chance jetzt nutzen wolle, habe sie mit ihrem Ex-Mann gesprochen. Per FaceTime unterhalte sie sich jeden Tag mit ihrem Sohn, „das ist sehr, sehr schön und das brauche ich auch. Weil es schon eine sehr, sehr heftige Zeit gerade ist.“

Mit Ex-Fußballstar van der Vaart war Meis von 2005 bis 2013 verheiratet. Der gemeinsame Sohn Damián kam 2006 zur Welt. Van der Vaart ist seit 2016 mit der niederländischen Handballspielerin Estavana Polman (28) liiert. Im September 2020 gaben sich Meis und ihr Partner Niclas Castello (42) das Jawort.

(jom/spot)