Sylvie Meis reagiert auf den Hochzeits-Shitstorm

Freitag, 7. Juni 2019 15:56 Uhr

Zur Hochzeit von Barbara Meier (32) hatte Sylvie Meis (41) eine atemberaubende fliederfarbene Robe an, die durch Cut-Outs und einem langen Schlitz supersexy war. Für viele ihrer Follower war das einfach zu viel, schließlich sollte man der Braut an ihrem großen Tag nicht die Show stehlen.

In den Instagram-Kommentaren hieß es z.B.: „Also dezenter wäre besser, so was kann man doch nicht als Hochzeitsgast tragen. Die Braut sollte immer die Hauptperson sein und das übertreffen zu wollen ist schon mehr wie dekadent.“

„Ich finde es unnötig“

Nun reagierte Sylvie Meis auf den Shitstorm und kann die ganze Aufregung gar nicht verstehen. Gegenüber RTL sagt sie: „Ich finde das ehrlich gesagt unnötig. Das eine Frau wie ich geshamt wird für ein Kleid, das ich trage, das geht zu weit.“

Quelle: instagram.com

Sylvie findet die Reaktionen der Follower übertrieben, schließlich hat sie kein weiß getragen: „Für mich ist die wichtigste Regel, kein weiß. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt.“ Braut Barbara Meier sah den Shitstorm übrigens gelassen, sie fand Sylvies Kleid sehr schön.