Kuppelshow mit TV-Prominenz Sylvie Meis über „Love Island VIP“: „Es wird glamouröser als je zuvor“

Sylvie Meis freut sich auf die VIP-Ausgabe von "Love Island". (jom/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 11:17 Uhr

Sylvie Meis präsentiert unter der Sonne Griechenlands die VIP-Ausgabe der Kuppelshow "Love Island". Im Interview erzählt die Moderatorin, was das Spin-off vom Original unterscheidet, welchen Vorteil die Islander haben und was sie selbst im Sommer an Highlights erlebt hat.

"Love Island VIP" startet am 24. Oktober (immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLzwei). Erstmals suchen bekannte Gesichter auf der Liebesinsel ihr Liebesglück. In Griechenland treffen Ex-Islander wie Melissa Damilia (29) oder Danilo Cristilli (27) auf andere Realitystars wie Yasin Mohamed oder Yeliz Koc. Nicht nur diese beiden Paarungen sind Ex-Flammen, auch andere Islander haben eine gemeinsame Vergangenheit. Moderiert wird die VIP-Ausgabe von "Love Island"-Moderatorin Sylvie Meis (46), die die Datingshow seit 2021 präsentiert. "Singles, die auf die Suche nach der wahren Liebe gehen, und dann auch noch Stars, die wir denken zu kennen, in so einem Format wie 'Love Island' zu sehen, macht es dieses Mal besonders aufregend", freut sich Meis über das Spin-off im Gespräch mit spot on news. Die Staffel werde spannender und glamouröser als je zuvor.

"Hammer-Cast" sorgt für Überraschungen

"Den Celebrities will man auch was bieten, deshalb mussten wir unsere Villa ein bisschen aufpimpen, die Atmosphäre ist traumhaft", verspricht die Moderatorin einen etwas veränderten Look der Kuppelshow. Hinzu kommt ein "Hammer-Cast, den wir alle denken zu kennen, uns viele aber überraschen werden und wir Sachen zu sehen bekommen, die man nicht erwartet". Vor allem bei den Paarungszeremonien sei sie als Moderatorin oft überrascht gewesen, erzählt Meis. "Diese Staffel ist ganz viel passiert, was ich nicht erwartet habe." Am meisten an ihrem Job mache ihr Spaß, "Menschen zu sehen, die jemanden auswählen, wo man die Verliebtheit sieht, wie das wächst, wo es darum geht, ob sie es bis zum Finale schaffen oder nicht, ob das Zukunft hat oder nicht".

Es sei für sie "ein Fest, diese Sendung zu moderieren, weil man immer dazulernt. Ich genieße es, die Zeit in Griechenland zu verbringen und mich mit meinem Team vorzubereiten und natürlich auch in meine eigenen Glamour-Looks zu schlüpfen. Ich freue mich immer, meine Arbeit im TV zu sehen. Ich bin ganz gespannt, weil ich die Staffel dieses Mal ganz in Ruhe vor dem Fernseher verfolgen kann."

Werden sich "echte Power-Couples" finden?

Und wie verändert es "Love Island", dass sich bekannte Gesichter ins Liebesabenteuer stürzen? "Es kann zum einen ein Nachteil sein, dass unsere Stars schon voneinander gehört haben und vielleicht Vorurteile haben, wenn man sich schon mal getroffen hat oder sogar noch besser kennt…", sagt Meis und deutet damit auf die Ex-Paare hin, die in die Villa einziehen werden. "Doch der Vorteil ist zum anderen, dass beide Seiten Teil des öffentlichen Lebens sind. Sie haben einen ähnlichen Lifestyle, sie wissen, worum es geht, sie kennen die Auftritte, wo man Geld verdient, sie kennen aber auch die negativen Seiten vom Bekanntsein. Ich glaube, dass die Leute das schätzen, dass sie im besten Fall eine gemeinsame Zukunft aufbauen können und im selben Business arbeiten. Sie können sich bestärken und ein echtes Power-Couple werden."

Damit es mit der Liebe klappt, sollten die Islander "sich nicht selbst blockieren und ihren Typ Mann oder Frau schon vorher definieren, damit limitieren sie sich nur", rät Meis. "Man soll einfach offen sein, sein Herz öffnen und wirklich da sein für die Liebe. Man hat die ultimative Glückssituation, dass man sich ohne Handy, ohne Social Media, ohne weitere Jobs auf die Liebe konzentrieren kann. Auf Menschen, die auch noch wissen, was man täglich erlebt als Realitystar." Und vielleicht funkt es dann auch wieder bei Ex-Geliebten. "Ich kann mir schon vorstellen, dass Paare wieder etwas füreinander empfinden können, wenn sie schon mal zusammen waren", sagt Meis. "Wir müssen abwarten, was in der Villa alles passiert."

"Love Island VIP" bringt noch einmal sommerliche Gefühle in den Herbst. Den Sommer hat Sylvie Meis neben den Dreharbeiten mit einem Urlaub mit ihrem Sohn Damián (18) auf Ibiza verbracht. Ein Highlight sei auch die Hochzeit ihres guten Freundes Riccardo Simonetti (31) auf Mallorca gewesen. "Es war einfach ein mega schöner Sommer. Leider ist das Wetter von 30 Grad in zwei Tagen auf Wintermantel gegangen (lacht). Doch ich freue mich auch wieder auf die cozy Tage im Oktober und November und auf die festliche Zeit im Dezember."