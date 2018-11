Sylvie Meis: Was hat es mit ihrem neuem Look auf sich?

Mittwoch, 7. November 2018 16:07 Uhr

Nanu, wie sieht denn Sylvie Meis aus? Die schönen blonden Haare sind weg, stattdessen trägt die Moderatorin einen dunklen Bob und eine schwarze Brille. Es scheint als habe die Schöne ihren Job an den Nagel gehängt und helfe ab sofort in einem Kaufhaus in der Dessous-Abteilung aus.

Der neue Look gehört natürlich zu einem ausgeklügelten Plan, die Meis trommelt aktuell ordentlich die Werbetrommel für ihre neue Dessous-Linie „Sylvie Designs“ und verkleidete sich in Hamburg als Verkäuferin bei „Karstadt“.

Dabei gönnten sich Kunden ein kleines Späßchen mit der 40 Jahre jungen Blondine und täuschten einfach mal einen Diebstahl vor.

Dabei wurde sie von versteckten Kameras gefilmt und das verdutzte Gesicht der Moderatorin spricht Bände. Nachdem der kleine Gag aufgedeckt wurde, konnte die Supertalent-Jurorin aber wieder Lachen. Und erstrahlte am Ende wieder in gewohnter sexy Sylvie-Optik.

Quelle: instagram.com