Sylvie Meis zum Thema Babyplanung

Donnerstag, 20. Juni 2019 21:54 Uhr

Sylvie Meis will keine weiteren Kinder. Die TV-Moderatorin erklärt, dass sie mit Anfang 40 einfach zu alt für ein weiteres Baby sei. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Rafael Van der Vaart, mit dem sie bis 2013 verheiratet war, zieht sie den 13-jährigen Sohn Damian groß.

Die Chancen für ein kleines Geschwisterchen stehen denkbar schlecht. „Das Thema Kinder habe ich für mich abgeschlossen“, sagt Sylvie unmissverständlich im Interview mit ‚Grazia‘. Seit der Trennung von dem niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen ist die hübsche Blondine wieder Single.

„Im kommenden Jahr werde ich 42 Jahre alt. Wenn man jetzt einen passenden Mann kennenlernt, macht man sich ja nicht direkt am nächsten Tag an die Babyplanung“, argumentiert sie.

„Ich glaube an die Liebe“

Obwohl Sylvie also einen Schlussstrich unter ihre Babyplanung gesetzt hat, sieht es in Sachen Männer ganz anders aus. „Ich glaube wirklich fest an die Liebe und an tolle Beziehungen, obwohl ich nicht wirklich sagen kann, dass ich der ultimative Beziehungsmensch bin“, verriet sie so kürzlich auf Palina Rojinskis Podcast ‚Podkinski‘. „Die Zahlen sprechen für sich, die Zahlen lügen nicht.“