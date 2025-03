Musik SZA und Chappell Roan planen Kollaboration

SZA - Glastonbury 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 14:00 Uhr

Die Fans dürfen sich möglicherweise über einen gemeinsamen Song der beiden Musikerinnen freuen.

SZA und Chappell Roan möchten beide zusammen Musik machen.

Diese Woche wurde die ‚Pink Pony Club‘-Sängerin im ‚Call Her Daddy‘-Podcast gefragt, mit welchem Star sie gerne ins Studio gehen würde. Daraufhin nannte sie ihre Musikerkollegin SZA. Die reagiert nun mit einem eindeutigen Statement.

In ihrer Instagram-Story schrieb die ‚Saturn‘-Interpretin: „Tatsächlich konnte ich dieses Zitat nicht glauben, als ich es las, bis ich es gerade eben aus ihrem Mund hörte, weil es mir verdammt genauso geht. Bitte, wir müssen!“

SZA hat nie ein Geheimnis aus ihrer Bewunderung für die 27-Jährige gemacht. Nachdem Chappell im vergangenen Sommer beim Lollapalooza-Festival auftrat, schwärmte die R B-Künstlerin auf Instagram: „Sie bringt mich dazu, für immer Musik und Kunst machen zu wollen.“

Doch Chappell ist nicht der einzige Popstar, mit dem SZA gerne einen Song aufnehmen will. Auch Taylor Swift steht auf ihrer Wunschliste. Bei einem Auftritt in der ‚Jennifer Hudson Show‘ berichtete die 35-Jährige vor wenigen Tagen: „Jedes Mal, wenn sie auf mich zukommt oder mich anspricht, denke ich mir: ‚Okay, das passiert jetzt, weil das ist wirklich Taylor Swift.‘ Ich glaube, was ich erwähnte, war, dass ich gerne mit ihr schreiben und ein paar Sachen zusammen aufbauen würde. Ich liebe ihre Erzählkunst.“ Auch die ‚Fortnight‘-Interpretin sei „offen“ für eine Kollaboration.