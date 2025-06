Musik SZAs große Angst: Fans kommen nur wegen Kendrick Lamar zur ‚Grand National Tour‘

SZA - Glastonbury 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 14:00 Uhr

SZA befürchtete, dass Fans die ‚Grand National Tour‘‘ nur wegen Kendrick Lamar besuchen würden.

Die R B-Sängerin tritt aktuell bei der Welttournee gemeinsam mit dem Rapper auf. Doch sie verriet, dass sie vor Beginn der Konzerte unter starken Ängsten litt.

Im Gespräch mit Chappell Roan für das ‚Interview‘-Magazin enthüllte SZA: „Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne musste, jedes Mal, wenn ich über einen roten Teppich gehen sollte, hatte ich regelrechte Panikattacken. Ich bin früher gar nicht erst zu etwas hingegangen, weil ich dachte: ‚Ich werde sowieso nicht gewinnen. Es interessiert niemanden, dass ich da bin.'“

Die ‚Saturn‘-Interpretin gestand: „Dasselbe bei der Kendrick-Tour. Alle wollen Kendrick sehen. Ich wusste nicht mal, ob ich den Leuten überhaupt etwas Spannendes und Neues bieten kann.“ Doch SZA fand Wege, um ihre Ängste vor Auftritten zu besiegen – unter anderem durch Spiritualität und die Beschäftigung mit den „Gesetzen der Magie“.

Der Star fügte hinzu: „Jetzt denke ich mir einfach: ‚Sch*** drauf. Ich hab sowieso nichts anderes zu tun und ich will sehen, wohin diese Tür führt.‘ Ich will durch diese Tür gehen. Ich will sehen, was in der Ungewissheit passiert.“

Letzten Monat wurde SZA bei einem Konzert in Inglewood von ihrer Freundin Lizzo auf der Bühne begleitet. Die beiden Musikerinnen verbindet eine lange Freundschaft. „Wir sind seit etwa 2013 befreundet – ganz organisch und zufällig. Eines Tages waren wir auf derselben Tour und ich meinte: ‚Wir fahren jetzt zum Lake Michigan, willst du mitkommen?‘’Und sie sagte: ‚Klar, lass uns fahren'“, schilderte die 35-Jährige.

Anschließend hätten sich die zwei Künstlerinnen betrunken und die Zeit zusammen genossen. „Unsere Karrieren entwickelten sich weiter, aber wir sind in Kontakt geblieben und haben uns weiter getroffen“, ergänzte SZA.