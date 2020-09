25.09.2020 22:30 Uhr

Tabea Heyning: Ihr Mann wurde zum Kuss-Double bei „Unter uns“

Küssen verboten! Am Set von "Unter uns" dürfen sich die Darsteller in Corona-Zeiten nicht zu nahe kommen. Kein Problem für Tabea Heynig, die kurzerhand ihren eigenen Mann als Kuss-Double mit ans Set brachte.

Aus der Not eine Tugend gemacht! Wie die Schauspielerin Tabea Heynig (50) im Interview mit der „Bild“-Zeitung erzählte, wurde ihr Mann Oliver (50) – eigentlich Bau-Ingenieur – kurzerhand zum Darsteller umfunktioniert. Er durfte seine Tabea in zwei „Unter uns„-Folgen, die am 25. und 28. September ausgestrahlt werden, vor der Kamera küssen, als offizielles Kuss-Double. Der Hintergrund: Aufgrund der Corona-Pandemie sind Kuss-Szenen mit Fremden nicht erlaubt, aber im Drehbuch gewünscht.

Somit übernahm einfach der Ehegatte. „Es war toll und hat mich sehr an unsere Kennenlernzeit erinnert“, erzählte Heyning nach den Dreharbeiten. Ihr Mann durfte trotz Zeiten des Abstandshaltens ihr natürlich nahekommen: „Das kennen wir ja von zu Hause. Wir fühlten uns auch gleich wie frisch verliebt.“ Der Regisseur habe sie sogar bei einigen Einstellungen bremsen müssen.

(dr/spot)