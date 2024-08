Beim Legenden-Showdown der Männer Tag 13 im Dschungelcamp: Eine Ära geht mit Kasalla zu Ende

Thorsten Legat gab sich vor der Dschungelprüfung an Tag 13 siegessicher. (the/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 22:00 Uhr

An Tag 13 sind die Karten im Kampf um die Dschungelkrone neu gemischt worden: Eine Legende muss das Camp mit großem "Herzschmerz" verlassen. Wer bleibt nun noch als Favorit auf den legendären Sieg?

Tag 13 bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) brachte eine große Überraschung für die Gruppe der verbliebenen Dschungel-Helden und Heldinnen mit sich. Diese war mit dem Abschied von einer echten Dschungel-Legende verbunden, die sich am Ende die Tränen über ihr Ausscheiden aus dem Camp nicht verdrücken konnte. Vor allem, da die Person die ganze Folge über sehr siegessicher war und sich schon sicher im Finale gesehen hatte.

Thorsten Legat sieht sich bereits im Finale

Doch zurück zum Anfang der neuen Dschungel-Folge: Thorsten Legat (55) kehrt mit der guten Nachricht über acht von neun Sternen ins Camp zurück und hat noch eine andere Botschaft: "Und das andere darf ich nicht sagen." Reine Taktik, um für Verwirrung und Unmut bei der Dschungel-Konkurrenz zu sorgen: "Ich hab ein bisschen Verunsicherung rein gebracht, weil ich es wollte. Ich wollte denen allen mal einen Denkzettel verpassen, damit sie drüber nachdenken, was passieren kann." Schnell wird klar, diese Dschungel-Legende hat nun endgültig ihre Ellbogen ausgefahren und zielt damit auf ihren größten Konkurrenten Eric Stehfest (35), obwohl er ihn "im Herzen sehr lieb" hat. Er sei einfach ein Taktiker, sagt der ehemalige Fußballprofi über sich selbst: "Und dazu stehe ich auch."

An Tag 13 sind sich alle Camp-Bewohner ziemlich einig, "dass heute jemand gehen wird". Doch bevor das Duell ins Haus steht, wünscht sich Kader Loth (51) von ihren Mitstreitern ein friedvolles Zusammensein: "Falls jemand gehen sollte heute, lasst uns diese letzten Stunden harmonisch verbringen." Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht?

Für Harmonie am Lagerfeuer sorgt auf jeden Fall ihre erfolgreiche Schatzsuche, die Kader zusammen mit Danni Büchner (46) bestreitet. Die beiden "Busenfreundinnen" treten gemeinsam an, um auf einem Pedal-Tretfahrzeug Fragen zu beantworten. Für jede richtige Antwort dürfen sie einen auf den Kopf geschnallten Eimer mit Wasser füllen und müssen diese Flüssigkeit dann in eine Röhre kippen, um den Schlüssel für die Schatzkiste von unten nach oben zu befördern.

Während Kader und Danni auf Schatzsuche sind, entspannt sich unter Elena Miras (32), Sarah Knappik (37), Mola Adebisi (51) und Gigi Birofio (25) eine Diskussion über moderne und veraltete Geschlechterrollen, Emanzipation und alleinerziehende Mütter, bei der sich vor allem Mola um Kopf und Kragen zu reden scheint. Das Gespräch führt im Verlauf bei Elena zu einem heftigen Gefühlsausbruch wegen ihrer gemeinsamen Tochter mit dem ehemaligen Dschungelcamp-Kandidat Mike Heiter (32). Dieser will offenbar nicht wirklich viel von seinem Kind wissen, während ihr aktueller Freund für ihre Tochter wie ein Papa ist.

Kader Loth und Danni Büchner vereinen ihre Frauenpower

Mit vereinter Frauenpower lösen Kader und Danni währenddessen ihre Aufgabe und können die schwere Kiste zurück ins Camp tragen – zur großen Freude der anderen. Nachdem alle gemeinsam noch die Frage "Wer war der erste Dschungelkönig?" mit Costa Cordalis (1944 – 2019) richtig beantwortet haben, rasten alle wegen den zum Vorschein kommenden Chips-Tüten aus. Ein leckeres Dschungel-Mahl ist gesichert.

Davon gestärkt ist sich Thorsten Legat noch sicherer: "Ich ziehe hier nicht ins Camp, um Freunde zu finden, sondern um die Kohle zu holen." Kurz darauf darf er zur nächsten Dschungelprüfung antreten. Doch dieses Mal nicht allein. Bei der Prüfung namens "Der Schlimming-Pool" bildet er zusammen mit Gigi ein Team gegen Erik und Mola. Und geht damit nach seinem Acht-Sterne-Sieg am Tag zuvor als absoluter Favorit ins Rennen. "Die Kombination Gigi und Thorsten ist einfach eine Explosion", findet auch Elena.

Bei der Prüfung müssen die beiden Teams unter den wachsamen Augen von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) in zwei komplett identische Pools steigen und so schnell wie möglich jeweils neun Sterne sichern. Dazu haben sie insgesamt zehn Minuten Zeit. "Ihr werdet natürlich Gesellschaft von Tieren bekommen", verrät ihnen Dr. Bob (74) kurz vorm Badengehen. Zudem wird sich jeder der Tanks zunehmend mit Wasser füllen.

Die Prüfung hat es in sich: Zuerst bekommen Team Blau bestehend aus Mola und Erik sowie Team Rot bestehend aus Thorsten und Gigi Besuch von jeweils fünf Netzpythons. Dann gesellen sich Frösche, Welse und Krabben dazu. Das Wasser steigt und steigt und schnell zeigt sich, dass es für Team Blau besser läuft als für Team Rot. Mola und Erik sind offenbar konzentrierter bei der Sache, finden die Werkzeuge zum Befreien der Sterne schneller und haben noch vor Ablauf der zehn Minuten alle Neune beisammen.

Welche Dschungel-Legende muss das Camp für immer verlassen?

"Was bedeutet das jetzt?", fragt Sonja Zietlow bedeutungsschwanger, als die vier Dschungel-Legenden wieder triefend nass vor ihr stehen. Die Antwort: Von dieser Prüfung kehren nicht alle ins Camp zurück: "Für einen der beiden Verlierer ist der Dschungel beendet – sofort." Wer die Legenden-Staffel verlässt, müssen die Gewinner Erik und Mola entscheiden. Thorsten muss mit der Begründung "Leider ist er der stärkste Gegner" gehen. Für Gigi, Mola und Erik geht es mit neun Sternen zurück ins Camp zu den Frauen.

Und so geht eine Ära mit Kasalla – und ein paar Tränen – zu Ende. "Da ist so Herzschmerz drin", findet ein aufgelöster Legat letzte Worte im Dschungel und zeigt sich trotzdem als guter Verlierer: "Ich hab eins gelernt: anständig zu verlieren. Wut und Hass sind schlechte Ratgeber. Dem Sieger, der die Krone holt, dem gönne ich das von ganzem Herzen."

"Heute war er sich zu sicher", urteilen Erik und Mola auf dem Rückweg ins Lager und stellen die Frage in den Raum: Wie wird sich diese unerwartete Wendung wohl in den finalen Dschungelcamp-Tagen auf die Gruppendynamik auswirken?