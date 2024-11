"Aus privaten Gründen" „Tagesthemen“: Aline Abboud kehrt nach Babypause nicht zurück

Aline Abboud war seit September 2021 bei den "Tagesthemen". (wue/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 23:52 Uhr

Aline Abboud hat sich Anfang des Jahres in die Babypause verabschiedet. Aus dieser wird sie nicht zu den "Tagesthemen" zurückkehren.

Aline Abboud (36) geht beruflich neue Wege. Die Moderatorin und Nachrichtensprecherin hat mitgeteilt, dass sie aus ihrer Babypause nicht zu den "Tagesthemen" zurückkehren wird. Auf Instagram verbreitet sie die "News in eigener Sache". Dazu veröffentlicht Abboud unterschiedlichste Aufnahmen rund um die "Tagesthemen", durch die sie seit September 2021 führte – darunter einige kleine Einblicke hinter die Kulissen.

Aline Abboud: Keine Rückkehr "aus privaten Gründen"

"Liebe Alle, nach meiner Babypause habe ich beschlossen, aus privaten Gründen nicht zu den 'Tagesthemen' zurückzukehren, da meine Familie und ich unseren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt haben", erklärt sie den Schritt. "Ich blicke auf spannende Jahre bei den 'Tagesthemen' zurück mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. […] Jetzt freue ich mich sehr auf alles was kommt!"

Video News

Ein neues Projekt von Abboud ist bereits in der Mache, sie hat die Kamera gegen eine Tastatur getauscht. Im Instagram-Beitrag macht sie Werbung für ihr kommendes Buch: "Barfuß in Tetas Garten – Berlin, mein Libanon und Ich". Dieses soll schon in wenigen Wochen, am 2. Januar 2025, via Ullstein Buchverlage erscheinen.

Der NDR hatte im Januar öffentlich gemacht, dass sich die Moderatorin der "Tagesthemen" ab sofort in der Babypause befindet. Abboud hatte im September 2023 via Instagram ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. "Die einzige Nachtschicht, auf die ich mich freue", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie mit Babybauch posierte. Nun werde sie den "Tagesthemen"-Tisch mit dem Wickeltisch tauschen, sagte sie am 7. Januar in ihrer letzten Sendung.