Stars im Anzug-Fieber „Tailored for You“: Das steckt hinter dem Dresscode der Met Gala 2025

Die Met Gala 2025 wartet mit Superstars wie Schauspielerin Regina King und Regisseur Spike Lee (r.) sowie Musiker Usher auf. (ili/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 13:58 Uhr

Der Dresscode der Met Gala 2025 ist bekannt gegeben worden: "Tailored for You". Erstmals seit über 20 Jahren widmet sich die Veranstaltung ausschließlich der Herrenmode. Mit dabei sind zahlreiche Superstars wie Regina King, Spike Lee und Usher.

"Anzug anziehen!" – so lautet der unmissverständliche Aufruf des Metropolitan Museum of Art an seine prominenten Gäste für die Met Gala 2025. Das renommierte Museum in New York City gab nun den Dresscode für seine alljährliche, glamouröse Modegala im Mai bekannt: "Tailored for You" heißt das Motto, das ganz im Zeichen der Herrenmode steht, wie auch im Clip auf Instagram erklärt wird.

Ein sehr besonderes Motto, denn zum ersten Mal seit über zwei Jahrzehnten widmet sich die begleitende Ausstellung des Museums ausschließlich der Männermode – mit besonderem Fokus auf den Einfluss Schwarzer Mode und Kultur im Laufe der Jahrhunderte.

Hochkarätige Gastgeber

Die Liste der Co-Hosts liest sich wie das Who's Who der Entertainmentbranche: Neben "Vogue"-Chefin Anna Wintour (75) führen Superstar Pharrell Williams (51), Formel-1-Champion Lewis Hamilton (40), Schauspieler Colman Domingo (55), Rap-Ikone A$AP Rocky (36) und Basketball-Legende LeBron James (40) durch den Gala-Abend.

Doch damit nicht genug: Das Met Museum hat mit dem Host Committee weitere Größen aus Sport, Film, Musik und Kunst bekanntgegeben. Mit dabei sind unter anderem Olympiasiegerin Simone Biles (27), Regisseur Spike Lee (67), Schauspielerin Regina King (54) sowie die Musiker Usher (46) und Janelle Monáe (39).

Video News

Historische Ausstellung mit modernem Twist

Die begleitende Ausstellung "Superfine: Tailoring Black Style" verspricht nicht nur einen Blick auf historische Mode, sondern spannt einen Bogen bis in die Gegenwart. Inspiriert durch Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion" (2009) beleuchtet sie insbesondere den Einfluss Schwarzer Dandys auf die Modewelt seit dem 18. Jahrhundert.

"Das Thema ist nicht nur zeitgemäß, sondern zelebriert auch unsere reiche Kultur, die es verdient, gewürdigt zu werden", betont Usher die Bedeutung der Ausstellung. Leichtathletik-Star Sha'Carri Richardson (24) ergänzt: "Unser Stil definiert sich nicht nur durch das, was wir tragen – es geht darum, wie wir uns bewegen und unseren Platz in der Welt einnehmen."

Kulinarik trifft auf Kultur

Für das leibliche Wohl der prominenten Gäste wird Starkoch Kwame Onwuachi (35) sorgen. Die Met Gala, die im vergangenen Jahr mit über 26 Millionen US-Dollar einen Spendenrekord aufstellte, markiert traditionell die Eröffnung der Frühjahrsausstellung.

Die Ausstellung selbst wird ab dem 10. Mai für die Öffentlichkeit zugänglich sein und verspricht mit einer Laufzeit von sechs Monaten einen ausführlichen Einblick in die Geschichte der Herrenmode. Zwölf thematische Sektionen, von "Ownership" bis "Cosmopolitanism", beleuchten dabei verschiedene Aspekte des "Dandy"-Stils.

Die Met Gala ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die jedes Frühjahr im Metropolitan Museum of Art in New York City stattfindet. Sie gilt als eines der aufregendsten Promi-Mode-Events des Jahres. Die prominenten Gäste tragen in der Regel zu einem bestimmten Thema maßgeschneiderte Kreationen der weltweit bedeutendsten Modedesigner. Durch den Verkauf der exklusiven Eintrittskarten bringt der Ball Millionen für das Costume Institute ein.