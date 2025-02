Musik Take That und Kane Brown unter den Künstlern bei ‚F1 75 Live‘

Bang Showbiz | 17.02.2025, 18:00 Uhr

Take That und Kane Brown wurden als musikalische Acts für ‚F1 75 Live‘ bestätigt.

Die ‚Shine‘-Band und der US-Country-Künstler werden am Dienstag (18. Februar) bei der historischen Motorsport-Event-Veranstaltung in der O2 Arena in London zusammen mit dem preisgekrönten Künstler mgk (ehemals bekannt als Machine Gun Kelly) und dem Komponisten Brian Tyler’s Alter Ego Are We Dreaming auftreten.

Die Acts werden gemeinsam mit allen 10 F1-Teams und 20 Fahrern auf die Bühne gehen, um den Beginn der 75. Saison des Sports zu feiern. Die Show wird vom Schauspieler und Komiker Jack Whitehall moderiert, der im Laufe des Abends von Laura Winter, Ariana Bravo und Lawrence Barretto von F1 TV unterstützt wird. Whitehall sagte zuvor: „Sobald ich von ‚F1 75 Live‘ im O2 hörte, wusste ich, dass ich dabei sein wollte. Es wird eine wirklich einzigartige Show, die die Autos und Stars der Formel 1 mit unglaublichen globalen Musikern und Unterhaltung vereint, um 75 Jahre dieses unglaublichen Sports zu feiern. Ich kann es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen und die Show für alle im O2 und für die Zuschauer zu Hause auf der ganzen Welt zu bringen.“

‚F1 75 Live‘ wird das Drama und Spektakel der Formel 1 zeigen, während jedes Team seine 2025er-Auto-Lackierung in einer eigenen Performance enthüllt. Motorsport-Fans können auch Auftritte von Legenden des Rennsports und globalen Talenten erwarten, da Stars von der Rennstrecke, dem Bildschirm und der Bühne nach London kommen, um die Saison 2025 einzuläuten. Formel-1-Sender aus der ganzen Welt werden die Veranstaltung live übertragen, und sie wird auch kostenlos auf den Social-Media-Kanälen von F1, einschließlich YouTube, gestreamt.