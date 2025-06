Musik Talking Heads feiern 50-jähriges Jubiläum mit neuem Video

Talking Heads frontman David Byrne at Tony Awards - Photoshot - June 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2025, 11:00 Uhr

Die Talking Heads haben ein neues Musikvideo veröffentlicht, um das 50-jährige Jubiläum ihrer ersten Show zu feiern.

Die Band ist seit 1984 nicht mehr zusammen aufgetreten und hat sich 1991 offiziell aufgelöst. Jetzt hat die Gruppe eine Ankündigung veröffentlicht und am Donnerstag (5. Juni) das erste Video zu ihrer Single ‚Psycho Killer‘ aus dem Jahr 1977 veröffentlicht, auf der auch Saoirse Ronan zu sehen ist.

Der neue Clip unter der Regie von Mike Mills zeigt eine junge Frau, die sich durch ihren Alltag zu Hause, im Büro und im Auto bewegt und jeden Tag zu einer anderen Version ihrer selbst wird. Die ‚Outrun‘-Darstellerin war begeistert, daran beteiligt zu sein. Sie sagte in einem Statement: „Einfach in einem Atemzug mit den Talking Heads genannt zu werden, ist zweifellos eines der coolsten Dinge, die mir je passiert sind, ganz zu schweigen davon, ein Video mit dem einzigartigen Mike Mills zu einem ihrer kultigsten Songs zu machen – ‚Psycho Killer‘.“ Saoirse ist mit der Musik der Band aufgewachsen, was das Projekt für sie zu einem wahrgewordenen Kindheitstraum machte. „Mike, ich und der Rest des Kreativteams hatten so viel Spaß bei der Arbeit und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans der Talking Heads es sehen!“

Mike bezeichnete das Video als eines der „besten“ Projekte, an denen er beteiligt war. Er sagte: „Dieses Album hat buchstäblich verändert, was für mich im Leben möglich war. Mit der subversiven, unkategorisierbaren Schönheit der Talking Heads spielen zu dürfen, und mit Saoirse zu spielen, die so viel Überraschung, Kraft, Verletzlichkeit und Unfug in die Party gebracht hat, ist eines der besten Dinge, von denen ich je ein Teil sein durfte. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es tatsächlich passiert ist.“

Und die Talking Heads – David Byrne, Tina Weymouth, Jerry Harrison und Chris Frantz – sind begeistert von seiner Arbeit. Sie sagten in einem Statement: „Dieses Video macht den Song besser. Wir LIEBEN, was dieses Video NICHT ist. Es ist nicht wörtlich, gruselig, blutig, körperlich gewalttätig oder offensichtlich.“