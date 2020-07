Freitag, 17. Juli 2020 17:55 Uhr

Tamar Braxton nach Suizidversuch im Krankenhaus

Große Sorge um die Sängerin Tamar Braxton: Die US-Sängerin befindet sich nach einem Suizidversuch in einer Klinik in Los Angeles.

Die US-amerikanische Sängerin und Youtuberin Tamar Braxton (43, „Ridiculous“) liegt nach einem Selbstmordversuch in einem Krankenhaus in Los Angeles. Das berichten zumindest übereinstimmend die Portale „TMZ“ und „The Blast“. Demnach hätten die Justizbehörden bestätigt, dass am Donnerstagabend ein Notarzt im Ritz Carlton Hotel angefordert worden wäre. Jemand hätte versucht, sich das Leben zu nehmen.

Die Rettungskräfte hätten wenig später die bewusstlose Schwester der Grammy-Gewinnerin Toni Braxton (52, „Un-Break My Heart“) in ihrem Hotelzimmer angetroffen. Ihr Freund und Co-Star der erfolgreichen YouTube-Show „Coupled & Quarantined“ habe den Polizisten berichtet, dass sie möglicherweise eine Überdosis Tabletten und Alkohol zu sich genommen haben könnten. Stunden zuvor sei seine Freundin sehr verärgert gewesen und habe bereits mit einem Suizid gedroht.

Die Sängerin wurde umgehend mit dem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Über ihren genauen Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts weiter bekannt.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

(dr/spot)