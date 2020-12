31.12.2020 11:40 Uhr

Tanja Szewczenko ist endlich, endlich wieder schwanger

Die ehemalige "Alles was zählt"-Schauspielerin Tanja Szewczenko ist wieder schwanger. Diese freudige Nachricht teilte sie mit ihren Fans auf Instagram.

Tanja Szewczenko (43) wird zum zweiten Mal Mutter. Einen Tag bevor das neue Jahr startet verkündet sie ihren 93.000 Instagram Fans diese freudige Nachricht und die sind total aus dem Häuschen.

Tanjas Geheimnis

Auf ihrem Instagram-Profil postet die ehemalige „Alles was zählt“-Schauspielerin ein Selfie von sich, doch dabei handelt es sich nicht um ein normales Bild. Tanja Szewczenko hält einen Schwangerschaftstest in der Hand und hat etwas zu verkünden. Sie möchte ein Geheimnis mit ihrer Community teilen: „Psst… Heute teile ich ein kleines großes Geheimnis mit Euch ! Ich bin schwanger…“, kommentiert Tanja ihr Foto. Für die 43-Jährige und ihren Ehepartner Norman Jeschke (41) ist es das zweite Kind. Eine tolle Neuigkeit zum Ende des Jahres.

Sie versucht es schon seit fünf Jahren

Für Tanja Szewczenko ist es wohl die schönste Nachricht diesen Jahres. Denn die Schauspielerin versucht seit fünf Jahren vergeblich schwanger zu werden. Jetzt hat es endlich geklappt und das auf ganz natürlichem Weg, wie Tanja ihren Followern mitteilt: “ Für mich nach 5 Jahren Kinderwunsch, vielen Rückschlägen und traurigen so wie auch gesundheitlich mehr als ernst zu nehmende Phasen, keine Selbstverständlichkeit! Nun hat das Schicksal uns schlussendlich auf natürlichem Weg ein Wunder beschert und auf diese Reise möchte ich Euch nun mitnehmen!“

Tanja ist schon im fünften Monat

So lange hat Tanja versucht schwanger zu werden und dieses Jahr hat ihr langersehnter Traum endlich erfüllt. Ganze fünf Monate trägt die 43-Jährige ihr kleines Wunder schon mit sich und hat es dafür wirklich gut versteckt. „Auch wenn ich schon im 5.Monat bin ( jaaaaa… habe es glaube ich ganz gut versteckt ?) , werde ich mit meinen Erzählungen zu dieser Schwangerschaft ganz vorne anfangen! Die dunklen Jahre lasse ich hinter mir und werde davon an anderer Stelle berichten, denn auch das will ich schon lange mit euch teilen!“, schreibt Tanja glücklich unter ihrem Post.

„Wir Frauen sind nicht alleine“

Die Schauspielerin will mit ihrem Post anderen Frauen Mut machen, die vielleicht in der selben Situation stecken wie sie. Für Tanja war der Weg bis heute kein einfacher. Fünf Jahre lang musste sie immer wieder Rückschläge einstecken um ihrem Traum von einem zweiten Kind näher zu kommen. “ Wir Frauen sind nicht alleine. Traurige, herzzerreißende und schmerzhafte Erfahrungen auf dem Weg zum Glück einer Mama ,begleiten viele von uns“, so wendet sich die 43-Jährige an ihre Community. Wir sind uns sicher, dass Tanja so vielen anderen Frauen Mut macht.

Sie ist bereits Mutter einer Tochter

Wir finden Tanja Szewczenkos Offenheit im Bezug auf das Thema Kinderwunsch ganz toll und sind uns sicher, dass ihre Worte vielen Frauen die sich sehnlichst ein Baby wünschen weiterhelfen werden. Die Ex-„Alles was zählt“-Schauspielerin ist übrigens bereits Mutter einer 9-jährigen Tochter. Bald kann sich ihr „Mini-Me“ über ein kleines Geschwisterchen freuen. Ob es ein Junge oder wieder ein Mädchen wird hat Tanja bislang noch nicht verraten.

(TSK)