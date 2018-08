Tante Kendall Jenner: „Respekt an Kylie, sie ist wie geschaffen dafür“

Mittwoch, 1. August 2018 19:26 Uhr

Kendall Jenner hat eine ganz besondere Verbindung zu ihrer Nichte Stormi. Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin ist bereits neunfache Tante, allerdings habe sie ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrer kleinen Nichte Stormi.

Das Model ist das einzige Mitglied des Kardashian-Clans, das noch keinen eigenen Nachwuchs hat. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Elternsein bekommt sie aber trotzdem so gut wie jeden Tag. Ihre Nichten und Neffen halten die Mitglieder der Realityshow-Familie ganz schön auf Trapp. Auch wenn die Auswahl groß sei, hätte sie mittlerweile einen Liebling, wie die Schönheit in einem Interview mit dem ‚People‘-Magazin verriet.

Die 22-jährige gab zu: „Ich empfinde für jeden einzelnen Liebe. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass ich sie wieder abgeben kann. Aber mit Stormi verspüre ich eine ganz besondere Verbindung. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil sie der Sprössling meiner kleinen Schwester Kylie ist. Vor ein paar Tagen haben wir zu dritt Mittag gegessen, wir saßen nur so da und Stormi hat sich einfach so wohl bei mir gefühlt. Das hat mich so glücklich gemacht.“ Die brünette Schönheit gab allerdings zu, dass sie noch nicht bereit für ein eigenes Kind sei.

Quelle: instagram.com

Für ein Kind hält sie sich zu jung

Sie erklärte: „Ich habe noch Jahre Zeit. Ich möchte erst noch Sachen erleben, die mit einem Kind eher schwierig wären. Aber eins muss ich sagen: Respekt an Kylie, sie ist einfach wie geschaffen für die Mutterrolle. Natürlich verschwende ich manchmal einen Gedanken daran, wie es wäre Mutter zu sein, aber jetzt ist die Zeit noch nicht reif dafür. Vielleicht in ein paar Jahren…“ Ihre Mutter Kris, die bei dem Interview dabei war, rief schnell rein: „Du hast noch Zeit. Schau mich an, ich habe ein Baby mit 22 bekommen und ein Baby mit 42. Such dir ein Alter aus.“