Vor ihrem direkten Duell am Freitag EM 2024: Die Wunder-Kicker von Deutschland und Spanien im Check Am Freitag kommt es in Stuttgart zum Showdown zwischen Deutschland und Spanien. Im Blickpunkt: Das Duell der Super-Youngster Wirtz und Musiala gegen Yamal und Williams. Was macht die Vier so stark? Welche Träume und Schicksale teilen sie? Und wer drückt ihnen die Daumen?