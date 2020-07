Freitag, 17. Juli 2020 19:03 Uhr

Tapferer kleiner Bridger: Überraschung von den großen Superhelden

Schauspieler Chris Evans macht einem sehr mutigen kleinen Jungen jetzt ein ganz besonderes Geschenk. Klein-Bridger hatte sein Leben eingesetzt, um seine zweijährige Schwester zu retten.

Der Hollywood-Star schickte eine Videobotschaft an Bridger Walker (6), der seine vierjährige Schwester vor einem Hundeangriff rettete. Der tapfere kleine Junge wurde dabei leider schwer verletzt und benötigte eine zweistündige Operation und 90 Stiche im Gesicht (wir berichteten).

Bridger ist großer „Captain America“-Fan und deswegen ließ sich Evans jetzt etwas Wunderschönes einfallen. „Hier ist Captain America. Ich habe deine Geschichte gelesen und gesehen, was du getan hast. Ich bin sicher, du hast das in den letzten Tagen oft gehört, aber lass mich einfach der nächste sein, der dir sagt ‚Kumpel, du bist ein Held‘.“

Auch Anne Hathaway meldet sich

„Was du getan hast, war so mutig, so selbstlos, deine Schwester hat so viel Glück, dich als großen Bruder zu haben. Deine Eltern müssen so stolz auf dich sein „, sagte Evans in einer Videobotschaft, die auf einer von Walkers Tante gestarteten Instagram-Seite gepostet wurde .Ich werde deine Adresse ausfindig machen und dir ein echtes Captain-America-Schild schicken, weil Kumpel – du hast es verdient“.

Der mutige junge Mann erregte auch die Aufmerksamkeit anderer Hollywood-Stars, zum Beispiel auch die von Anne Hathaway.

Quelle: instagram.com



„Ich erkenne einen Superhelden, wenn ich einen sehe“, schrieb die Schauspielerin auf Instagram neben Fotos von Bridger und seiner Schwester. „Ich kann nur hoffen, dass ich in meinem Leben halb so mutig bin wie du in deinem, Bridger. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung. Hey @markruffalo, brauchst du einen Teamkollegen?“

Tom Holland lädt Bridger ans Set ein

Auch Spider-Man-Star Tom Holland reagierte und lud den Knirps ans Set von „Spider-Man 3“ ein. „Wir werden ‚Spider-Man 3‘ drehen, und wenn Du zum Set kommen willst und den ‚Spider-Man‘-Anzug aus der Nähe sehen und mit uns abhängen willst, bist du immer willkommen „, sagte Holland in einem bewegenden Telefonat. „Du wirst immer mein Gast sein.“

Bridger war zu schüchtern, um zu antworten. Das Video von dem Anruf, was einem Tränen die Augen treibt gibt’s hier: