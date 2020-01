Taron Egerton: Penthouse mit allem Drum und Dran

Taron Egerton soll sich in London ein Zuhause für umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro gekauft haben. Der ‚Rocketman‘-Darsteller, der Anfang dieser Woche einen Golden Globe für seine Darstellung der Musiklegende Sir Elton John gewonnen hatte, hat sich in der Metropole ein luxuriöses Penthouse gekauft.

Das Haus, in dem sich auch ein Pool, eine Sauna und ein Fitnessstudio befinden, ist 24 Stunden am Tag mit Personal Trainers ausgestattet und soll auch eine Saftbar haben. Die Immobilie befindet sich in demselben Gebäude, in dem auch das exklusive Soho House ist. Das Penthouse soll ein altes BBC TV-Studio sein, das renoviert wurde. In seiner Rede bei den Golden Globes erklärte Taron, dass ‚Rocketman‘ sein Leben verändert hätte.

„Ich bin sehr geehrt“

In seiner Dankesrede, die der Star am Sonntag (5. Januar) bei den Golden Globe Awards hielt, da er in der Kategorie ‚Beste Performance – Musical oder Komödie‘ gewann, verriet der 30-jährige Schauspieler: „Ich wünschte wirklich, dass ich etwas geschrieben hätte. Ich bin so geehrt, an der Seite von legitimen Ikonen und auch neben Roman nominiert zu sein, der Typ ist so freundlich und es war eine unglaubliche Performance, die er in ‚Jojo‘ ablieferte und außerdem bin ich unglaublich geehrt, mit dir nominiert zu sein! Diese Rolle hat mein Leben verändert. Es war das beste Ereignis meines Lebens. Ich bin so stolz auf den Film.“

Taron widmete den Preis seiner Mutter und lobte seine Co-Stars Jamie Bell und Richard Madden, und bedankte sich auch bei Elton und dessen Ehemann David Furnish.