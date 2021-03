Tasche im Wert von Kleinwagen – So verwöhnt sind die Promi Kids

23.03.2021 17:01 Uhr

Designer-Klamotten, ein eigenes Ankleidezimmer, sündhaft teure Geburtstagspartys: Promi-Kinder führen ein Leben, von dem so manch einer nicht mal zu träumen wagt.

Das Luxusleben wurden ihnen quasi in die Wiege gelegt: Als Kind von Millionenschweren Eltern, muss man sich um Geld keine Sorgen machen. Kein Wunder, dass die kleinen Sprösslinge ein Leben in Saus und Braus führen: In den Kinderzimmern der Kardashian Kids & Co. tummeln sich exklusive Designer-Handtaschen, Pelzmäntelchen und teures Spielzeug. Nicht selten sehen die Kinder bereits genauso stylisch aus, wie ihre berühmten Eltern und dabei scheint die Kreditkarte kein Limit zu kennen.

Tochter von Cardi B

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm : Töchterchen Kulture scheint den sündhaft teuren Modegeschmack von Mama Cardi B geerbt zu haben. Auf Instagram postet Cardi regelmäßig Bilder und Videos von der 2-Jährige. In ihrer aktuellen Story sticht vor allem ein Detail ins Auge und das ist äußerst hochpreisig. Die kleine Kulture posiert wie ein Profi für die Kamera und wirft dabei lässig eine Handtasche um den Hals. Natürlich nicht irgendeine Tasche, sondern ein Modell der Marke Chanel. Das gute Stück dürfte etwa einen Wert von 5.000 Euro haben. Und auch sonst scheint die Kleine von Kopf bis Fuß in Top-Designer-Kleidung gehüllt zu sein. Auf einem älteren Bild sieht man Kulture beispielsweise in Sweatpants von Givenchy mit dem dazu passenden Hoodie und einem niedlichen Balenciaga-Täschchen.

Gucci für Blue Ivy

Auch Blue Ivy, die Tochter von Sängerin Beyonce und Jay-Z, lebt bereits von Geburt an im Luxus und das sieht man ihr an. Die 9-Jährige ist bekannt für ihren treffsicheren Modegeschmack und gilt für schon jetzt als echte Stilikone. Kein Wunder, dass die Grammy-Gewinnerin gern auch mal zu teurem Designerfummel greift. So auch bei dieser niedliche Kombi aus pinkem Rock und Blüschen. Die stammt nämlich aus dem Hause Gucci. Dazu kombiniert Blue ganz stilsicher eine Retro-RayBan-Sonnenbrille und blickt lässig in die Kamera. Von dem Outfit könnte so manch einer vermutlich monatelang seine Miete zahlen.

North West hat eigene Stylistin

Auch die erste Tochter von Reality-Queen Kim Kardashian und Rapper Kanye West lebt bereits in jungen Jahren in Saus und Braus. So soll North ein eigenes Stylisten-Team haben, das die Kardashians wöchentlich rund 4500 Euro kosten soll. Ein stolzes Sümmchen, das sich immerhin zu lohnen scheint. Denn die Fans feiern die 7-Jährige für ihre tollen (und teuren) Outfits.

Millionenschwere Party zum 1. Geburtstag

Kylie Jenner hat dem Kinder-Luxusleben allerdings die vergoldete Krone aufgesetzt. Wer kennt sie nicht? Die erste Geburtstagsparty, an die wir uns heute noch erinnern und die unsere Eltern Millionen von Euros gekostet hat? Nur Eine? Wirklich nur Stormi? Tja, das könnte daran liegen, dass wohl kaum eine 1-Jährige jemals einen Luxus-Geburtstag in diesem Ausmaß gefeiert hat. Die berühmte Party-Planerin Mindy Weiss unterstützte Kylie damals bei den Vorbereitungen und stellte gemeinsam mit ihr ein gigantisches Konzept für einen Indoor-Jahrmarkt mit allerlei Attraktionen auf die Beine.

Eine mehrstöckige Torte, ein nachgebauter Heißluftballon, ein Bällebad und natürlich diverse Fahrgeschäfte Ob Stormi sich an diese Riesensause tatsächlich erinnern kann werden wir wohl erst in ein paar Jahren erfahren. (AB)