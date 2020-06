„Tatort“: Dieser Kultfilm läutet am Sonntag die Sommerpause ein

Die Zuschauer haben entschieden und den "Tatort: Wenn Frauen Austern essen" zum Auftakt in die Jubiläums-Sommerpause gewählt.

Die erste Wunsch-„Tatort„-Wiederholung im Rahmen der Sonntagskrimi-Sommerpause wird am Sonntag (21. Juni) gezeigt. Die Zuschauer durften seit vergangenem Sonntag aus „50 besonders erfolgreichen ‚Tatort‘-Folgen mit 30 beliebten Ermittlerteams der letzten 20 Jahre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz“ wählen, welcher Film ausgestrahlt werden soll. Entschieden haben sie sich zum Auftakt für den „Tatort: Wenn Frauen Austern essen“.

Darum geht’s im „Tatort: Wenn Frauen Austern essen“

Die große Literaturagentin Ira Kusmansky (Doris Schade) gibt in ihrem Haus ein Austernessen für ihre Autorinnen. Während die Gourmet-Köchin Leni Silbernagel (Isabelle Schmidt) letzte Hand anlegt, belauern sich die Bestsellerautorinnen mit Argusaugen. Über allem schwebt das Gerücht, die Agentin habe einen millionenschweren Vertrag zu vergeben, aber nur an eine aus der Runde. Als sich die Autorin Anna Stahlberg-Zeulig wegen Übelkeit in ein Nebenzimmer zurückziehen muss, kann das die Stimmung nicht trüben. Wenig später steht die Kriminalpolizei in der Villa, denn Stahlberg-Zeulig ist tot.

Neue Woche, neue Chance

Die zur Wahl gestellten Folgen – ohne den dann bereits gezeigten Krimi – stehen nach der Ausstrahlung am Sonntag erneut im Voting bereit. „Die Abstimmung startet wieder von Null. Die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-‚Tatort‘ also nicht mitgezählt“, heißt es vom Sender. Abgestimmt werden kann ausschließlich online auf der dazu eingerichteten Seite.

Wie lange dauert die Sommerpause?

Die erste Wunsch-„Tatort“-Wiederholung läuft also am Sonntag, 21. Juni, die letzte dann zehn Sonntage später, am 30. August. Die erste neue Erstausstrahlung dürfte damit für den 6. September geplant sein. Alle Wunsch-„Tatort“-Voting-Sieger werden nach der Ausstrahlung jeweils für sechs Monate in der ARD Mediathek bereitstehen.

