„Tatort“-Star Dominique Horwitz bei Unfall schwer verletzt

TV- und Theaterstar Dominique Horwitz (62) ist am heutigen Samstagmorgen gegen 9 Uhr bei einem Unfall in Weimar schwer verletzt worden. Wie die Bild-Zeitung berichtet habe ein Transporter-Fahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt des entgegenkommenden Horwitz auf seiner Harley-Davidson missachtet und versucht vor dem Motorradfahrer einzuscheren. Dabei kollidierte er mit ihm.

Ein schrecklicher Unfall

Beim Sturz habe es Horwitz laut Informationen der Bild-Zeitung 30 Meter über die Fahrbahn geschleudert. Der 62-Jährige sei am Fahrbahnrand im „angrenzendem Gebüsch“ erst zu stehen gekommen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der der Rettungskräfte um den Verunglückten. Laut Polizei soll Horwitz nicht in Lebensgefahr schweben und in einem Krankenhaus in Weimar behandelt werden.

Dominique Horwitz wurde in Paris geboren und spielte seit neun verschiedene „Tatort“ – allerdings keinen Ermittler. Weitere Bekanntheit erreichte er unter anderem durch die Filme „Stammheim“ (1986), „Der große Bellheim “ (1993) und „Stalingrad“ (1993).