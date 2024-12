Missbrauch in der katholischen Kirche „Schweigen“: So wird der neue Falke-„Tatort“ Zum ersten Mal in der „Tatort“-Geschichte beschäftigt sich ein Krimi mit den Missbrauchsfällen innerhalb der katholischen Kirche. Falke (Wotan Wilke Möhring) muss in „Schweigen“ den Fall eines getöteten Pfarrers aufklären, der über Jahrzehnte hinweg Kinder missbraucht hatte.