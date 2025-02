Pegah Ferydoni im Kurzporträt „Tatort: Vier Leben“: Woher kennt man die Aktivistin Soraya Barakzay?

Pegah Ferydoni spielt im aktuellen Berliner "Tatort: Vier Leben" eine afghanische Aktivistin. (dr/spot)

SpotOn News | 16.02.2025, 21:45 Uhr

Im neuen Berlin-"Tatort: Vier Leben" spielt Pegah Ferydoni eine afghanische Menschenrechtsaktivistin, die für afghanische Ortskräfte kämpft. Doch woher kennt man ihr Gesicht? Ihre aktuelle Rolle der Soraya hat für die deutsch-iranische Schauspielerin eine ganz besondere Bedeutung...

Es ist die wohl eindrücklichste Figur des neuen Berlin-"Tatort": Die Menschenrechtsaktivistin Soraya Barakzay, die sich unermüdlich für die Rechte ehemaliger afghanischer Ortskräfte einsetzt. Verkörpert wird sie von der deutsch-iranischen Schauspielerin Pegah Ferydoni (41), die der komplexen Rolle eine besondere Tiefe verleiht.

Für die 41-jährige Ferydoni hat die Rolle eine ganz persönliche Bedeutung. Als zweijähriges Kind einer Künstlerfamilie flüchtete sie einst mit ihren Eltern vor dem Khomeini-Regime aus dem Iran nach Deutschland. Diese Familiengeschichte half ihr, die Motivation ihrer Figur noch besser zu verstehen. "Die Fluchtgeschichte meiner Eltern hat meine Perspektive und mein Verständnis für Sorayas Erfahrungen unterstützt", erklärt die Schauspielerin im rbb-Interview zum aktuellen "Tatort: Vier Leben".

Zwischen Trauma und Tatendrang

Die von ihr gespielte Soraya Barakzay ist eine vielschichtige Figur – geprägt von persönlichen Traumata, aber gleichzeitig voller Entschlossenheit, sich für andere einzusetzen. "Besonders wichtig war mir, Soraya nicht nur als Opfer zu zeigen, sondern als eine Frau, die ihre Vergangenheit nutzt, um Mut und Stärke zu entwickeln", betont Ferydoni. Sie habe die "tiefe Motivation und den Kampf für Gerechtigkeit" in ihrer Figur versucht, authentisch darzustellen.

Bei der Vorbereitung auf die Rolle orientierte sich die Schauspielerin an realen Vorbildern. Durch den verstorbenen Publizisten Roger Willemsen (1955-2016) kam sie vor vielen Jahren bereits in Kontakt mit dem Afghanischen Frauenverein und dessen mittlerweile verstorbenen Vorsitzenden Nadia Nashir. Diese setzte sich jahrelang für Bildung und Gesundheit von Mädchen und Frauen in Afghanistan ein.

"Die internationalen Streitkräfte haben die Menschen in ihrem Krieg gegen die Taliban benutzt und nach dem Abzug weitestgehend im Stich gelassen", erklärt Ferydoni ihre Sicht der Dinge. Dabei sei der Wiederaufbau nach dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg in voller Blüte gewesen. Die im "Tatort" thematisierte Situation der afghanischen Ortskräfte hat auch Jahre nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte im Jahr 2021 nichts an Aktualität verloren. "Das Land und dessen Fortschritte sind nun wieder um Jahrzehnte zurückgeworfen", sagt Ferydoni. Diese Frustration und Enttäuschung spiegelt sich auch in ihrer Darstellung der kämpferischen Soraya Barakzay wider.

Für Pegah Ferydoni, die einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle als Yağmur Öztürk in "Türkisch für Anfänger" bekannt wurde, bedeutet die "Tatort"-Rolle eine weitere Facette in ihrer vielseitigen Karriere. Für ihre Darstellung des strenggläubigen muslimischen Teenagers in der ARD-Kultserie wurde sie 2006 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Serie/Beste Schauspieler Serie" ausgezeichnet. 2007 folgte der renommierte Adolf-Grimme-Preis. Nach Serien wie "SOKO Hamburg", wo sie von 2019 bis 2022 als Erste Kriminalhauptkommissarin Sarah Khan zu sehen war, war sie auch in einigen großen Kinoleinwand-Produktionen zu sehen.

Im Januar war Pegah Ferydoni auch im Kino zu sehen

Erst vor wenigen Wochen überzeugte die 41-Jährige das Publikum in der Silvesterkomödie "Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!", die seit dem 2. Januar in den deutschen Kinos lief. An der Seite Kolleginnen und Kollegen wie Laura Tonke, Annette Frier und Nicholas Ofczarek spielt sie darin die Rolle der Dina in einem vielschichtigen Ensemblefilm über Freundschaft, Liebe und Lebenskrisen.