Tayisiya & Yana: Diese „Kampf der Realitystars“-Männer finden sie hot!

Tayisiya & Yana Morderger sorgen in der neuen Trash-TV-Sendung "Kampf der Realitystars" für ordentlich Stimmung. Neben den mehr und meistens weniger geistreichen Spielen wird im RTL2-Quotenhit gezickt, gekeift, aber auch ordentlich geflirtet. Immerhin versammelt die neue Sendung viele recht attraktive TV-Persönlichkeiten.

Das können auch die Zwillinge nicht leugnen, wie sie im Gespräch mit klatsch-tratsch.de verraten haben. So erklärt Tennis-Profi Yana: „Tayisiya ist ja sehr glücklich vergeben, deshalb spreche ich nur in meinem Namen. Natürlich waren da auch Männer, die sehr handsome waren.“

Yana würde sich gerne verlieben

Auch wenn die 23-jährige Single ist und von der großen Liebe träumt, wolle sie nichts überstürzen. Ihr Traummann brauche „wahrscheinlich noch ein bisschen, bis er mich findet“, erklärt sie voller Hoffnung.

Würde denn einer der „Kampf der Realitystars„-Herren – zumindest rein optisch – für Yana infrage kommen? Schwierig, denn: „In Thailand war ja die Hälfte schon vergeben.“

Diese Teilnehmer gehen für sie gar nicht

Außerdem ist der blonde Zwilling sehr wählerisch, wenn zum Thema Männer kommt: „Sandy hatte keine nette Ausstrahlung und deswegen kam er nicht in Frage. Oliver und Sam waren schon vergeben.“

Und was ist mit dem sonst so charmanten Johannes Haller? „Der war frisch getrennt und ich sammle ihn ja nicht ein, wenn er gerade frisch getrennt ist.“ Autsch, das hat gesessen!

Die Sache mit dem Wendler

Und wie steht Yana zum singenden Gruppen-Schönling Momo? „Momo war natürlich ein sehr nettes Kerlchen, aber wir waren sehr gut befreundet. Und Jürgen und Co waren zu alt für mich, also in dem Alter vom Wendler„, erklärt sie lachend.

So schlagfertig und shady hätte man sich Yana gar nicht vorgestellt, oder? Insgesamt sehe sie alle Männer im „Kampf der Realitystars“-Cast nur als Freunde. Dann wäre das auch geklärt …

Tayisiya hat ihren Traumprinzen schon gefunden

Apropos Männer: Yanas Zwillingsschwester Tayisiya suchte noch im letzten Jahr bei „Bauer sucht Frau„den Mann fürs Leben. Mit ihrem Bauern klappte es zwar nicht, aber in der Zwischenzeit hat sie sich in einen anderen Mann verliebt.

„Ich habe sehr lange gesucht und gewartet. Ich war wirklich schon von der Männerwelt enttäuscht, aber dann ist es irgendwie passiert und mein Traummann ist vom Himmel gefallen. Ich schätze es wirklich sehr und bin wirklich sehr dankbar dafür.“

„Kampf der Realitystars“, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.