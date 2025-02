Stars Taylor Lautner verteidigt Selena Gomez gegen fiese Bodyshamer

Taylor Lautner CMT Awards April 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 11:00 Uhr

Der 'Twilight'-Darsteller findet es gemein, dass andauernd über den Körper seiner Kollegin gesprochen wird.

Taylor Lautner verteidigt Selena Gomez gegen die „gemeinen“ Kommentare von Online-Hatern.

Der ‚Twilight‘-Darsteller hat einen Post der Bodypositivity-Influencerin Alex Light geteilt, die darin verschiedene Kommentare beleuchtet, die über die Jahre über Gomez‘ Körper gemacht wurden. In seiner Instagram-Story schrieb Taylor zu dem Beitrag: „Es ist eine gemeine Welt voller Hass. Man kann niemandem gefallen und das muss man auch nicht. Meiner Erfahrung nach tun die Worte dadurch nicht weniger weh, aber man kann sich besser darauf fokussieren, was wirklich wichtig ist. Und das ist ganz sicher nicht die Form, Farbe oder das Aussehen deines Körpers. Eine tägliche Erinnerung an uns alle, um nicht zu vergessen, wie schön ihr von außen und von innen seid… und seid ein bisschen netter.“

Taylor, der in ‚Taylor Lautner: Werewolf Hunter‘ eine fiktive Version von sich selbst spielt, hatte in der Vergangenheit selbst mit Bodyshaming zu tun. Insbesondere die Veränderungen, die er nach dem Ende der ‚Twilight‘-Dreharbeiten durchmachte, setzten ihm zu. In seinem Podcast ‚The Squeeze‘ sagte er bereits 2023: „Finde dein Glück nicht darin, wie sein Körper aussieht. Glaube nicht, dass du, nur weil du zehn Kilo verloren oder Muskeln aufgebaut hast, morgens aufwachst, in den Spiegel schaust und plötzlich glücklich bist. Daran solltest du deinen Wert nicht festmachen.“