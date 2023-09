Beauty & Fashion Taylor Russell findet Kreativität im Chaos

Taylor Russell - Moet+Chandon Holiday Reception, Lincoln Center, New York, Dec 5 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2023, 18:00 Uhr

Taylor Russell findet, dass sie am kreativsten ist, wenn sie ein „Chaos“ ist.

Die 29-jährige Schauspielerin, die aktuell in dem Theaterstück ‚The Effect‘ am Londoner National Theatre mitspielt, sagte, dass ihr das Chaos sehr am Herzen liege.

Taylor, die bereits für Marken wie Chanel und Prada modelte, verriet gegenüber dem ‚The Face‘-Magazin: „Wenn ich darüber nachdenke, wann ich mich kreativ am wohlsten fühle, denke ich daran, dass ich dann tagelang nicht geduscht hatte, mit Dreck bedeckt war und im Gras lag, ohne dass jemand wusste, wo ich bin. Mein Telefon stand unter Wasser, ich fühlte mich so, als wäre ich gerade herumgelaufen, und ich hatte Zweige in meinen Haaren und ich war ein absolutes Chaos. […] Und dass ich das nicht für irgendjemanden tue, sondern für die Freiheit, das Gefühl zu haben, dass ich es niemandem außer mir selbst schuldig bin.“ Taylor hatte zuvor verraten, dass sie ursprünglich davon träumte, Malerin zu werden. Die ‚Escape Room‘-Darstellerin erinnerte sich zudem daran, dass sie sich als Kind von ihren Schauspiellehrern unterdrückt fühlte.