Taylor Swift als kleine Meerjungfrau

Popstar Taylor Swift hat sich für ihre Silvester-Party etwas Besonderes einfallen lassen und sich als „Arielle, die Meerjungfrau“ verkleidet.

Wer die Musik von Taylor Swift kennt, der ahnt, dass die 29-jährige Sängerin für eine gute Party immer zu haben ist. Eine solche richtete sie am gestrigen Montag Abend (31. Dezember) in ihrem Apartment in New York aus.

Starauflauf und rauschende Party

Bei der Kostümparty gaben sich zahlreiche Promis ein Stelldichein. Unter den Gästen waren unter anderem Gigi Hadid (verkleidet als „Mary Poppins“), Blake Lively (als „Dorothy“) und Ryan Reynolds. Die Gastgeberin selbst ging als „Arielle, die Meerjungfrau“.

Quelle: instagram.com

Reynolds ließ es sich nicht nehmen, ein wenig Influencer-Werbung für seine eigene Gin-Marke „Aviation“ zu platzieren – er und Swift tranken wohl direkt aus der Flasche.

Die Sängerin dokumentierte die rauschende Party auf Instagram und schrieb dazu: „Mary Poppins, Audrey, Ariel, Ms. Frizzle, Cinderella, Gwen, Mr. Toad, Avril, Nancy Drew, Posh Spice, Rizzo, Frida Kahlo, Steve Irwin, Dorothy.. Dieses Silvester haben wir uns als unsere Kindheits-Helden verkleidet. Wir senden euch Liebe und Hoffnung für 2019.“ (CI)