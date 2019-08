Taylor Swift: Dieser berühmte ältere Herr schwärmt von ihr

Keith Urban verlieh seiner Bewunderung für Taylor Swift auf Twitter Ausdruck. Der 51 Jahre alte Sänger überschüttete die blonde Schönheit mit Lob, nachdem sie ihre aktuelle Single ‚Lover‘ herausbrachte.

Er bezeichnete das Stück als „ausgezeichnet geschrieben“ und schrieb auf der Mikroblogging-Webseite: „Großes Hallo heute an @taylorswift13 wegen ihrer GROßARTIGEN neuen Single LOVER. Wenn ein so ausgezeichnet geschriebener Song zu einer Platte wird, die so schön angefertigt wurde, dann empfinde ich so eine tiefe Dankbarkeit für die ‚Kunst‘ des Musikmachens. – KU“

Sie ist ganz gerührt

Die 29-jährige Taylor war naturgemäß begeistert von Keiths Kommentaren und gab zu, dass es „so nett“ von ihm war, sie auf Twitter zu loben. Als Antwort schrieb sie: „MACHST DU WITZE DAS IST DAS NETTESTE, WAS JEMALS JEMAND GESAGT HAT – du bist einfach der Beste und so nett, das zu sagen.“

Swift hatte zuvor verraten, dass auf ihrem nächsten Album 18 Songs zu finden sein werden und erklärte, es werde ein „Liebesbrief an die Liebe“. Die Sängerin, dessen letzte LP ‚Reputation‘ im November 2017 erschien, berichtete, seit langem Ideen gesammelt zu haben. Außerdem habe sie nicht aufhören können, nachdem sie anfing, zu schreiben. Wir sind gespannt, wie das fertige Werk am Ende klingen wird.