Musik Taylor Swift dominierte iHeartRadio Music Awards 2025

Taylor Swift - opening night of Eras Tour - 2023 March - Glendale Arizona BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2025, 18:00 Uhr

Taylor war die große Gewinnerin bei den iHeartRadio Music Awards 2025.

Die 35-jährige Pop-Sängerin wurde bei der Zeremonie im Dolby Theater in Los Angeles am Montagabend (17. März) mit nicht weniger als neun Preisen geehrt; unter anderem wurde sie als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Swift nahm nicht an der Veranstaltung teil, aber sie hatte eine Dankesrede für den Tour of the Century-Preis für ‚The Eras Tour‘ aufgenommen, in der sie das zweijährige Jubiläum der Mammuttour feierte, die am 17. März 2023 in Glendale, Arizona, begann.

Swift gab zu, dass die globale Tournee – die den Rekord als umsatzstärkste Tour aller Zeiten brach und 149 Shows in 51 Städten umfasste – „die größte Herausforderung“ war, der sie sich je gestellt habe. Sie begann: „Ich kann euch wirklich nicht sagen, wie viel mir das bedeutet, denn ich akzeptiere den Preis im Namen all meiner Tourkollegen, meiner Band, allen, die mit uns getourt sind, unserer Crew.“ Swift fuhr fort: „Die Leute sagen oft, dass manchmal die größten Herausforderungen im Leben etwas sind, auf das man so stolz ist. Oder etwas, das einem das befriedigende Gefühl gibt, an etwas gewachsen zu sein. Und diese Tour war absolut die größte Herausforderung, die ich je in meinem Leben gemacht habe.“

Die ‚Fortnight‘-Hitmacherin bestand aber darauf, dass es ihr ohne die Unterstützung ihrer Swifties nicht möglich gewesen wäre, „diese Herausforderungen anzunehmen“. Sie sagte: „Es ist eine dreieinhalbstündige Show, mehr Shows, als ich je auf einer Tour gespielt habe, und es war wirklich das Befriedigendste, was ich je gemacht habe. Ich denke ständig an diese Tour. Ich bin so stolz darauf.“ Der einzige Grund, warum sie in der Lage gewesen sei, diese Herausforderungen anzunehmen, zu denen der Ehrgeiz der Produktion, die Länge der Show, die Anzahl der Shows in all den verschiedenen Ländern gehörte, sei „alles wegen der Fans“. Taylor bedankte sich bei ihren Fans und schloss mit den Worten: „Ihr hattet die Leidenschaft und die Großzügigkeit, mit uns zu reisen, um uns an all diesen Orten auf der ganzen Welt auf Tour zu sehen. Es haut mich um. Ich werde nie aufhören, dafür dankbar zu sein. Und ich schätze es mehr, als ihr euch vorstellen könnt.“

Gekürzte Liste der Gewinner der iHeartRadio Music Awards 2025:

Artist of the Year

Taylor Swift

Album of the Year

Hit Me Hard And Soft — Billie Eilish

Album of the Year (Pop)

The Tortured Poets Department — Taylor Swift

Album of the Year (Hip-Hop)

We Don’t Trust You — Future and Metro Boomin

Album of the Year (Country)

F-1 Trillion — Post Malone

Album of the Year (Alternative)

Clancy — Twenty One Pilots

Album of the Year (Rock)

From Zero — Linkin Park

Album of the Year (R’n’B)

Coming Home — Usher

Album of the Year (Dance)

Brat — Charli XCX

Album of the Year (Latin/Urban Album of the year)

Las Mujeres Ya No Lloran — Shakira

Song of the Year

Beautiful Things- Benson Boone

Best Collaboration

Die With a Smile – Lady Gaga and Bruno Mars

Producer of the Year

Julian Bunetta

Songwriter of the Year

Amy Allen

Pop Song of the Year

“Espresso” – Sabrina Carpenter

Pop Artist of the Year

Sabrina Carpenter

Best New Artist (Pop)

Teddy Swims

Country Song of the Year

“I Had Some Help”- Post Malone featuring Morgan Wallen

Country Artist of the Year

Jelly Roll

Best New Artist (Country)

Shaboozey

Hip-Hop Song of the Year

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

Hip-Hop Artist of the Year

GloRilla

Best New Artist (Hip-Hop)

BossMan Dlow

R’n’B Song of the Year

“Made for Me” – Muni Long

R’n’B Artist of the Year

SZA

Alternative Song of the Year

„Too Sweet“ – Hozier

Alternative Artist of the Year

Green Day

Best New Artist (Alt and Rock)

Fontaines D.C.

Rock Song of the Year

“A Symptom of Being Human” – Shinedown

Rock Artist of the Year

Shinedown

Dance Song of the Year

“360” – Charli xcx

Dance Artist of the Year

David Guetta

K-pop Artist of the Year

ATEEZ

K-pop Song of the Year

„Who“ – Jimin

Breakthrough Artist of the Year

Gracie Abrams

World Artist of the Year

Tyla

Favorite Surprise Guest

Taylor Swift bringing out Travis Kelce

Favorite Tour Tradition

Taylor Swift – Surprise songs