Stars Taylor Swift erwirkt einstweilige Verfügung gegen Stalker

Taylor Swift - Indianapolis Eras Tour stop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin wehrt sich gegen einen Stalker, der groteske Behauptungen aufstellt.

Taylor Swift hat eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann erwirkt, der behauptet, ein Kind mit ihr zu haben.

Die Popsängerin erklärte, sie fürchte um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Angehörigen, nachdem Brian Jason Wagner aus Colorado im vergangenen Jahr mehrfach ihr Haus in Los Angeles besucht und verschiedene falsche Behauptungen über seine Verbindung zu ihr aufgestellt habe.

In einem Gerichtsdokument, das ‚E! News‘ vorliegt, schrieb die 35-Jährige: „Mr. Wagner hat verschiedene Aussagen gemacht, etwa dass er auf meinem Grundstück wohnt (nicht wahr), in einer Beziehung mit mir ist (nicht wahr), glaubt, dass ich die Mutter seines Sohnes bin (nicht wahr) und dass er mich persönlich sehen müsse – all das ist unwahr und hat nichts mit der Realität zu tun.“

Taylor – die in einer Beziehung mit NFL-Star Travis Kelce ist – gab an, dass der Mann erstmals im letzten Jahr auf ihrem Grundstück aufgetaucht sei und im Juli 2024 mehrere Male zurückgekehrt sei. Sie schrieb: „Bei mindestens einer Gelegenheit im Juli 2024 trug Mr. Wagner eine Glasflasche bei sich, die als Waffe hätte verwendet werden können.“

Die ‚Cruel Summer‘-Interpretin erklärte, Wagner sei letzten Monat erneut auf ihrem Grundstück erschienen und habe behauptet, er sei „da, um einen Freund zu besuchen (auch das ist völlig unwahr).“

Taylors Sicherheitsteam habe die Vorgeschichte des Mannes überprüft und herausgefunden, dass er zuvor im Gefängnis saß. Während seiner Haft schrieb er Briefe an die ‚Karma‘-Künstlerin, in denen er ausführlich über seine Schwärmerei für sie, eine angebliche romantische Beziehung und „andere komplett erfundene Geschichten“ über seine Beteiligung an Taylors Privatleben berichtete.

Außerdem habe Taylors Team herausgefunden, dass Wagner ihre Adresse in Los Angeles auf seinem eigenen Führerschein verwendete und versucht habe, ihre Post an seine Adresse umzuleiten.