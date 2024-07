Seit 20 Jahren im Geschäft Taylor Swift in Deutschland: Das ist ihre Vorband Paramore

Paramore am 28. Juni bei der "Eras Tour" in Dublin - auch in Deutschland sind sie die Vorband für Taylor Swift. (ncz/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 17:00 Uhr

Auch bei Taylor Swifts ausverkauften "Eras Tour"-Konzerten in Deutschland dürfen sich Swifties auf Paramore als Vorband freuen. Woher kennt man die Band und Frontfrau Hayley Williams?

Die Vorfreude auf Taylor Swifts (34) Deutschland-Konzerte ist enorm: Am heutigen Mittwoch (17. Juli) spielt der US-Popstar seine erste von drei Shows in Gelsenkirchen. Wie bei allen Konzerten des Europa-Abschnitts der "Eras Tour" stehen auch hierzulande Paramore als Vorband auf der Bühne – eine Alternative-Rockband aus dem US-Bundesstaat Tennessee, Taylor Swifts langjähriger Wahlheimat.

Paramore traf in den 2000er Jahren den Nerv der Zeit

Paramore gibt es bereits seit 20 Jahren: Frontfrau Hayley Williams (35) gründete die Band 2004 im Alter von 15 Jahren, gemeinsam mit den Brüdern Josh und Zac Farro sowie Bassist Jeremy Davis. Sechs Studioalben hat die Band seitdem veröffentlicht. Mit ihrer ersten Platte "All We Know Is Falling" aus dem Jahr 2005 gelang Paramore im Jugendalter der Durchbruch. Ihr Sound, eine Mischung aus Alternative Rock, Pop-Punk und Emo, hat ihnen eine treue Fangemeinde eingebracht.

Besonders in den 2000er Jahren trafen Williams und Co. mit ihrer Musik den Nerv der Zeit, indem sie das Lebensgefühl einer ganzen Generation einfingen. In ihren Alben "Riot!" (2007) und "Brand New Eyes" (2009) sprach die Band Themen an, die besonders Jugendliche und junge Erwachsene bewegten: Identitätssuche, Herzschmerz, Freundschaft und die Herausforderungen des Erwachsenenwerdens. Gleichzeitig passte ihr Sound perfekt zum Trend des Emo und Pop-Punk, der in dieser Zeit die Musikwelt prägte.

Eine der bekanntesten Singles von Paramore ist "Decode" aus dem Jahr 2008 – der Song war Teil des Soundtracks des Vampir-Films "Twilight – Biss zum Morgengrauen" und in Deutschland neun Wochen lang in den Charts vertreten. Einen ihrer populärsten Songs – "Misery Business" aus dem Jahr 2007 – strich die Band vor einigen Jahren aus ihrem Live-Repertoire, weil ein Teil des Songtexts als misogyn kritisiert wurde. Später änderte Williams die Lyrics, seit 2022 ist das Lied wieder Teil der Setlist.

Aus der ursprünglichen Besetzung ist nach mehreren Wechseln neben Hayley Williams aktuell nur noch Schlagzeuger Zac Farro an Bord, zudem Gitarrist Taylor York, seit 2007 Mitglied der Band. Williams selbst beschreibt die Geschichte der Band "wie eine Soap". Das aktuelle Album der Gruppe, "This Is Why", erschien im Februar 2023 und kletterte in Deutschland bis auf Platz 6 der Album-Charts, in Großbritannien auf die Eins und in den USA auf den zweiten Platz.

Taylor Swift und Paramore verbindet eine lange Freundschaft

Dass Taylor Swift Paramore als Vorband für ihre Europa-Konzerte gewählt hat, dürfte viele Swifties nicht überraschen. Die Sängerin und die Band teilen eine ähnliche Fangemeinde. Bereits 2015 war Williams außerdem in Swifts Musikvideo zu "Bad Blood" zu sehen. Zudem veröffentlichte Swift erst vergangenes Jahr einen gemeinsamen Song mit Williams: "Castles Crumbling", den die Sängerin ursprünglich 2010 für ihr Album "Speak Now" geschrieben, aber nicht veröffentlicht hatte. 2023 wurde er dann als "From the Vault"-Track ihrer "Taylor's Version" des Albums veröffentlicht. Am zweiten Abend ihrer London-Konzerte performten die beiden den Song erstmals gemeinsam auf der Bühne.

Die beiden Sängerinnen sollen sich bereits bei der Grammy-Verleihung 2008 kennengelernt haben, als sie in der Kategorie "Best New Artist" gegeneinander antraten und beide gegen die mittlerweile verstorbene Amy Winehouse (1983-2011) verloren. Sie seien schließlich auf der Aftershow-Party der Awardshow miteinander bekannt gemacht worden, enthüllte Williams 2023 in einem Interview.

Auch aus weiteren Solo-Projekten dürfte man Hayley Williams kennen: Einer der bekanntesten Songs ist ihre Kollaboration mit dem Rapper B.o.B. aus dem Jahr 2010, "Airplanes". Der Song hielt sich damals 25 Wochen lang in den Deutschen Single-Charts und ist bis heute ein Radio-Klassiker. 2013 war die Sängerin im Song "Stay the Night" des deutsch-russischen EDM-Musikers Zedd (34) zu hören, der Song verweilte 19 Wochen lang in den Deutschen Single-Charts.

Paramore war bereits bei allen Europa-Konzerten von Taylor Swift als Vorband zu sehen – von Paris über London bis Mailand. Auch bei den drei Shows in Gelsenkirchen vom 17. bis 19. Juli, in Hamburg am 23. und 24. Juli sowie in München am 27. und 28. Juli dürfen sich "Swifties" auf rund 45 Minuten Programm der Band freuen.