UK-Charts Taylor Swift kickt Madonna vom Thron

Immer auf der Überholspur: Taylor Swift. (mia/spot)

SpotOn News | 15.02.2025, 14:53 Uhr

Taylor Swift erreicht mit einem Re-Release zum Valentinstag einen neuen Rekord in Großbritannien. Damit hat sie nun mehr Nummer-1-Alben als Madonna in UK - genau 13 an der Zahl. Zufälligerweise auch ihre Glückszahl.

US-Sängerin Taylor Swift (35) hat in Großbritannien ihre Landsfrau Madonna (66) vom Chart-Thron gestoßen. Bisher war die Queen of Pop die weibliche Künstlerin mit den meisten Nummer-1-Alben in UK, zwölf an der Zahl. Das konnte Taylor Swift nun überbieten, wie "Daily Mail" berichtet.

Nach dem Re-Release ihres 2019 aufgenommenen Live-Albums "Lover (Live From Paris)" zum Valentinstag kann Swift nun 13 Nummer-1-Alben in Großbritannien verzeichnen. Fun Fact am Rande: Wie jeder Swiftie weiß, ist die 13 auch Swifts persönliche Glückszahl.

Das Album kam ursprünglich 2023 auf Vinyl heraus, ist aber nach der Veröffentlichung einer neuen, herzförmigen 2LP-Vinyl-Version rechtzeitig zum Valentinstag wieder in die Charts eingestiegen. Damit steht Swift in dem Land nun auch mit US-Legende Elvis Presley (1935-1977) auf einer Stufe. Sie teilen sich aktuell den Platz für den internationalen Künstler mit den meisten Nummer-1-Alben in der Geschichte der britischen Charts.

Rekorde über Rekorde mit "Lover"

Laut der Official Charts Company ist "Lover" das erste Album seit Taylors Album "Reputation" im Jahr 2017, das nur durch Verkäufe und nicht durch Streams direkt auf Platz 1 der Charts eingestiegen ist – vermutlich eignete es sich als perfektes Valentinstagsgeschenk für zahlreiche Swift-Fans.

Die 14-fache Grammy-Gewinnerin hatte mit dem Original-Album 2019 aber auch einen Streaming-Rekord gebrochen: "Lover" erreichte am Tag seiner Veröffentlichung als erstes Album in der Geschichte von Spotify mehr als 300 Millionen Streams an einem Tag.