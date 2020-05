Taylor Swift macht Donald Trump eine Kampfansage

Dieser Tweet gleicht einer Kampfansage. Taylor Swift (30) hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Sie will Präsident Trump (73) so schnell wie möglich aus dem Weißen Haus ausziehen sehen.

Der feige Mord an George Floyd am 25. Mai erschütterte die Menschen in den USA. Der Afroamerikaner verlor durch das brutale und unverhältnismäßige Verhalten eines Polizisten sein Leben. Zahlreiche Prominente wie Madonna (61) und Kylie Jenner (22) meldeten sich bereits in den sozialen Netzwerken zu Wort. Sie riefen dazu auf, dass die Polizeigewalt gegen die schwarzen Bürger der USA endlich aufhören müsse.

Nun mischte sich auch Taylor Swift in die Debatte ein. Mit einem emotionalen Tweet kritisierte sie US-Präsident Donald Trump scharf. Dieser hatte zuvor angekündigt, die aktuellen Proteste und Plünderungen mit der Unterstützung der Armee bekämpfen zu wollen. Im Klartext heißt das, dass mit scharfer Munition geschossen wird.

Taylor Swift richtete sich mit ihrem Tweet direkt an das Staatsoberhaupt: „Nachdem Sie während Ihrer gesamten Präsidentschaft die Feuer der weißen Vorherrschaft und des Rassismus angeheizt haben, haben Sie die Nerven, moralische Überlegenheit vorzutäuschen, bevor Sie mit Gewalt drohen? „Wenn die Plünderung beginnt, beginnt die Schießerei“ ??? Wir werden Sie im November abwählen.“

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020