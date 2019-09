Taylor Swift: Nähern sie und Demi Lovato sich wieder an?

Demi Lovato zauberte Taylor Swift ein Lächeln ins Gesicht. Eigentlich sollen sich die beiden Sängerinnen im letzten Monat ziemlich verkracht haben, doch das hielt Demi nicht davon ab, der Kollegin zu ihrem neuen Album ‚Lover‘ zu gratulieren, das sie für einen riesigen Erfolg hält.

Taylor freute das offenbar so sehr, dass sie danach nur noch mit einem Dauergrinsen im Gesicht herumlief. Am Montag (2. September) teilte die 27-jährige Demi einen Screenshot von Taylors neuem Song ‚Cruel Summer‘ in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu, dass diese Musik genau „ihr Jam“ sei.

„Sieht so aus, als hätten sie sich wieder vertragen“

„Das Leben ist zu kurz dafür, dass Frauen andere Frauen nicht unterstützen. Besonders, wenn Frauen großartige Musik herausbringen. Großartiger Job @taylorswift“, schrieb die ehemalige Disney-Darstellerin in einer weiteren Story.

Die 29-jährige Taylor bedankte sich sofort mit einem Screenshot von Demis Story und schrieb ihrerseits dazu: „Das ist so schön und hat mir das größte Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke dir @ddlovato.“ Sieht so aus, als hätten diese zwei sich wieder vertragen, weil die Musik die Menschen eben doch verbindet.