Taylor Swift: „Oh Gott! Das ist im Fernsehen!“

Sängerin Taylor Swift (29) war am Donnerstag in der Show von Comedian Jimmy Fallon (45) zu Gast. um ihr neues Album „Lover” zu promoten. Der hatte jedoch auch noch ein kleines Video für die Blondine vorbereitet, das so bestimmt nicht für die Öffentlichkeit gedacht war.

Ihre Mutter gab Fallon das Video

Nach einer Augenoperation, der sich Taylor kürzlich unterzog, kämpft auch ein Superstar wie sie mit den kleinen Dingen des Lebens. Dem „Tonight Show”-Gastgeber wurde ein Video zugespielt, dass Taylors Mutter gefilmt haben soll und die „Shake it off”-Interpretin bei eben solch einem ’Kämpfchen’ zeigt. Zu sehen ist TayTay kurz nach ihrer Laser-Operation mit Augenschutz und sichtlich benebelt von der Medikation, wie sie eine Banane essen möchte.

„Oh nein, das ist nicht die, die ich wollte”, sagt die Popsängerin in dem Clip scheinbar den Tränen nahe. Ihre Mama warnt sie davor, dass sie nicht weinen sollte und löst das Problem. Liebevoll löst sie die Banane die Taylor wollte aus der Staude und nimmt selbst die versehentlich genommene ihrer Tochter.

Glücklich liegt die 29-jährige schließlich im Bett und mampft die Paradiesfeige. „Schlaf nicht ein während du die Banane ist, okay?”, sagt ihre Mutter fürsorglich, woraufhin Taylor antwortet, dass ihr Verstand am Leben sei.

Zum Glück hat Taylor Swift Humor und nimmt es Locker. „Oh Gott! Das ist im Fernsehen!”, sagte sie lachend in der Show. Die Strapazen sollen sich aber immerhin gelohnt haben – Sie könne jetzt sehr gut sehen, sagte die Musikerin. (dpa/KT)