Taylor Swift schießt auf Twitter erneut gegen Donald Trump

US-Präsident Donald Trump steht unter Verdacht, die US-Post mit Absicht zu behindern, damit Briefwahlstimmen nicht rechtzeitig ausgezählt werden können. Auch Popstar Taylor Swift warnt ihre Follower und Fans.

Musik-Superstar Taylor Swift (30, „Folklore“) nutzt ihre Reichweite, um ihre Follower und Fans zu warnen: Auf Twitter wirft sie US-Präsident Donald Trump (74) einen „kalkulierten Abbau“ der Post vor, um somit die Präsidentschaftswahl im Anfang November zu beeinflussen. Der Streit um die Post gewann zuletzt an Schärfe: Demokraten befürchten, Trump wolle die in Corona-Zeiten beliebte Briefwahl mit Absicht sabotieren, indem er die eh schon strauchelnde US-Post noch weiter demontiert.

„Er ist sich bewusst, dass wir ihn nicht als unseren Präsidenten wollen“, schreibt Swift auf Twitter. „Er hat sich entschieden, „offensichtlich zu betrügen und das Leben von Millionen Amerikanern in Gefahr zu bringen, um an der Macht zu bleiben.“ Weiter schreibt Swift, Trumps „ineffektive Führung in der Krise“ hätte diese erheblich verschärft. Nun nutze er sie aus, „um unser Wahlrecht und eine sichere Wahl zu untergraben und zu zerstören.“ Sie forderte ihre Follower auf, ihre Briefwahlzettel so früh wie möglich anzufordern und abzuschicken.

Trump’s calculated dismantling of USPS proves one thing clearly: He is WELL AWARE that we do not want him as our president. He’s chosen to blatantly cheat and put millions of Americans’ lives at risk in an effort to hold on to power.

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020